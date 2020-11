“O PSD/M continuará exemplo na defesa da Madeira e dos Madeirenses”, afirma Miguel Albuquerque

“Os momentos difíceis que atravessamos põem à prova aquilo que deve ser um partido político – que existe não apenas para exaltar o que de bom conquista mas, também, para enfrentar as dificuldades – e a verdade é que o PSD/M tem sido exímio e exemplo e continuará a estar na vanguarda, garantindo, simultaneamente, a proteção da saúde pública, os apoios a quem mais precisa e a recuperação económica”, afirmou, esta tarde, Miguel Albuquerque, na cerimónia em que tomou posse enquanto presidente da Comissão Política do PSD/M, juntamente com os restantes membros e com os membros do secretariado, eleitos no passado dia 23 de outubro.

Uma tomada de posse realizada à luz das limitações impostas pela pandemia e que, nessa lógica, foi presidida pelo presidente da Mesa do Congresso, João Cunha e Silva.

Miguel Albuquerque que, na sua intervenção, fez questão de sublinhar que o PSD/M tem conseguido, no quadro da sua actuação política e em todos os sectores, enfrentar a pandemia com verdadeiro sentido de serviço público e com grande perspicácia, lembrando que esse trabalho tem sido levado a cabo com os meios próprios da Região e sem contar, até agora, com qualquer solidariedade do Estado português.

Embora admitindo que a Madeira enfrenta um dos maiores desafios da sua história, o líder dos social-democratas deixou uma palavra de esperança para o futuro e sublinhou que o PSD/M continuará a conter o surto pandémico, a assegurar o apoio que for necessário às famílias e aos cidadãos mais vulneráveis e a garantir a necessária retoma económica, de modo a salvaguardar o emprego, o rendimento e a qualidade de vida dos cidadãos.

Garantiu, igualmente, que o PSD/M continuará a desmistificar a mentira, a denunciar a fraude política que reina na oposição e a combater aqueles que não têm nem estrutura nem capacidade para defender a Madeira nem, muito menos, para pensar na governação, “isto quando foram derrotados três vezes em 2019 e voltarão a sê-lo, em 2021”.

Presidente do PSD/M que, na oportunidade, agradeceu, ainda, a todos os empossados a disponibilidade para continuar a abraçar o projecto autonomista e social-democrata que lidera a Madeira, enfatizando ter a maior honra de liderar este projecto e de contar com os melhores, numa ocasião em que agradeceu aos autarcas, ao grupo parlamentar, aos TSD/M e à JSD/M.

Já após esta cerimónia, a Comissão Política do PSD/M congratulou-se com a tomada de posse da Comissão Política e do Secretariado, cerimónia essa cumprida, no arranque desta reunião, em moldes excepcionais devido às limitações decorrentes da pandemia COVID-19. Estão reunidas, a partir de agora, todas as condições para que estes órgãos possam iniciar, integralmente, o exercício das suas funções, enquanto base estratégica e de preparação às eleições do próximo ano.

Comissão Política que, sublinhando o exemplo e a responsabilidade cívica que o PSD/M tem vindo a assumir na gestão da pandemia, fez questão de reconhecer, na ocasião, não só o esforço que a JSD/M depositou, com meios próprios, na realização do seu XXIII Congresso Regional, em formato digital, como, também, a postura que os militantes social-democratas continuar a assumir nesta fase pandémica, postura essa determinante e exemplar que, ainda assim, não fez parar o muito trabalho que há por fazer rumo à vitória nas autárquicas de 2021.

Ainda a este nível, os social-democratas reconheceram, igualmente, o extraordinário trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, pelo Governo Regional, no combate e contenção da pandemia, assim como, também, todas as medidas e apoios que têm vindo a ser prestados e continuamente reforçados, tanto às famílias como às empresas – e sem qualquer apoio do Governo da República – numa estratégia que tem conseguido afirmar a defesa intransigente da saúde pública e da segurança da nossa população, em primeiro lugar, conciliando-a com a necessária retoma económica.

Reiterando a defesa incondicional dos interesses da Região, em primeiro lugar e em todas as circunstâncias, a Comissão Política sublinhou, na oportunidade, a sua determinação em contrariar aquela que é "das piores propostas de Orçamento de Estado para a Madeira", ao qual foram apresentadas 54 propostas de alteração que começarão a ser discutidas e votadas no final desta semana.

Um processo em que, vincam os social-democratas, um vez mais "deixou evidente a falta de seriedade, de responsabilidade e de solidariedade para com o povo madeirense, por parte do PS/M, que, inexplicavelmente, insiste numa postura que, em vez de apoiar e defender a Região, limita-se a desculpar a falta de palavra e de respeito da República para com a Madeira".

Social-democratas que enalteceram, por fim, a solução política que foi encontrada, pelo PSD/Açores, de forma a assegurar a governação daquele arquipélago. Uma solução que se espera facilitadora e promotora da necessária convergência de interesses em prol da luta e da afirmação da Autonomia, contra o centralismo de um Estado que, infelizmente, teima em relegar, para segundo plano, a realidade insular do seu País, vincam os social-democratas madeirenses.