Equipas de vigilância afectas ao POCIF atentas após dois incêndios na mesma zona

O primeiro fogo em mato foi inicialmente combatido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que, depois tiveram reforços por terra, através dos Voluntários Madeirenses e da corporação mista da Ribeira Brava e Ponta do Sol, e por ar. Com a ajuda do helicóptero o fogo foi dado como extinto e já em fase de rescaldo por volta da hora do almoço.

Mais à noite, começou outro incêndio, o que terá levantado suspeitas. O fogo foi debelado por volta da meia-noite, mas os meios continuam no terreno, desta feita atentas a possíveis reacendimentos.

Reacendimento no Jardim da Serra mobiliza bombeiros Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão, neste momento, a combater um incêndio no Jardim da Serra.

Durante a noite e durante esta manhã, duas equipas de vigilância mantêm os olhos atentos.