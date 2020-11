TAP e Binter oficializam acordo para facilitar ligação Porto Santo-Funchal-Lisboa

Conforme o DIÁRIO já havia avançado na edição impressa de 7 de Novembro, a TAP e a companhia aérea Binter, que assegura ligações aéreas diárias entre o Porto Santo e a ilha da Madeira, estabeleceram um acordo de cooperação comercial, que visa servir os porto-santenses com as melhores opções de viagem entre o Porto Santo e Portugal continental.

Descarregue e leia na integra o artigo publicado no último sábado:

A partir de agora, todos os passageiros com partida de Porto Santo e com destino a Lisboa ou Porto ou outros destinos finais da rede TAP, ou que pretendam viajar no sentido contrário, podem adquirir os seus bilhetes, realizar o check-in e despachar a bagagem para a totalidade da viagem, que se torna assim mais cómoda e conveniente.

O bilhete único válido para os voos Porto Santo – Funchal com a Binter e Funchal – Lisboa ou Porto com a TAP, ou no sentido inverso.

De realçar que este bilhete é elegível para o reembolso do subsídio social de mobilidade "nas mesmas condições e termos que os restantes bilhetes para voos entre a Madeira e o continente, desde que cumpridos os requisitos legalmente previstos", explica a transportadora aérea portuguesa.

Os bilhetes para estes voos podem ser adquiridos em www.flytap.com ou nos agentes de viagens.

Na presente data, os porto-santenses podem partir do Porto Santo no voo da Binter com destino ao Funchal que sai às 8h30 e chega ao Funchal às 8h55, tendo depois uma ligação optimizada Funchal – Lisboa no voo TAP com partida da Madeira às 9h35 e chegada a Lisboa às 11h15.

No sentido contrário, está disponível o voo da TAP que parte do aeroporto Humberto Delgado às 14h15 e chega ao Funchal às 16 horas, com os passageiros com destino final ao Porto Santo a poderem embarcar no voo da Binter com partida do Funchal às 18h30 e chegada a Porto Santo às 18h55.

"Com este acordo, estabelecido em termos comummente usados na indústria da aviação, a TAP procura assim oferecer as melhores ligações aéreas entre o Porto Santo e o continente, enquanto vigorar a suspensão do voo directo da Companhia entre Porto Santo e Lisboa, que será retomado assim que a procura o permita", destaca a companhia em comunicado de imprensa.