Desinfeção ambiental e desinfeção de superfícies: sabe a diferença?

Desde o início da pandemia que tivemos que aprender à força como se higienizava a nossa pele, principalmente as nossas mãos, as superfícies normais e de toque frequente, os locais de trabalho e principalmente, a nossa casa. Face à crescente transmissão do coronavírus, fomos praticamente obrigados a interiorizar o que já devíamos fazer há muito.

Há contudo, uma grande diferença entre a conhecida desinfeção de objetos e a desinfeção ambiental que se faz quando há suspeitas de casos positivos SARS-CoV-2.

A higienização (mais conhecida como desinfeção), deve acontecer sempre após o processo normal de limpeza. Considera-se que o SARS-CoV-2 pode permanecer nas superfícies durante, pelo menos, 48 horas, havendo várias variações conforme o tipo de materiais das superfícies. Caso seja difícil de executar uma higienização adequada e frequente, as superfícies podem tornar-se reservatórios de vírus e de outros microrganismos igualmente prejudiciais à nossa saúde.

A Seta Verde – Higiene, Lda. recomenda que as superfícies gerais sejam limpas e higienizadas sempre que possível, sendo adequado que os estabelecimentos comerciais tenham um plano de Higienização já elaborado e afixado para o efeito. Mediante o tipo de movimentação do estabelecimento e dos seus clientes ou público-alvo, a limpeza e desinfeção das superfícies de toque frequente deve ser feita mais vezes, para evitar contágios de transmissão local sobretudo providenciados pelas mãos. Observaram-se diferentes níveis de contaminação ambiental em superfícies. A permanência do vírus em superfícies como o cobre, o papelão, o aço inoxidável e o plástico foi de 4, 24, 48 e 72 horas. Em vários estudos comprovou-se que o vírus já não é detetado após 3 horas em superfícies como o papel, 1 a 2 dias em madeira, roupas e vidro. Mais de 4 dias quando aplicado a plástico, dinheiro e máscaras cirúrgicas.

Relembramos o tipo de desinfetantes que existem e os quais comercializamos AQUI.

Aproveitamos também para referir que, apesar da maior probabilidade de transmissão deste vírus ser através do contacto direto entre pessoas, conforme pode confirmar AQUI, não convém descurar nunca as suas mãos, uma vez que as nossas mãos são um dos veículos de transmissão mais frequentes deste vírus. A correta higienização das mãos é uma das principais armas no combate ao SARS-CoV-2. Lave sempre lave as mãos com sabonete, pelo menos durante 20 segundos e quando não existir a possibilidade de lavá-las, utilize álcool gel a 70%.

Muitos profissionais e privados, desde o início da pandemia, recorreram à nebulização, um processo de desinfeção ambiental (ou do meio), que é feita através de um desinfetante com ação virucida que purifica o ar, os materiais e superfícies, os equipamentos e até mobiliário.

A aplicação por método de nebulização, com sistema Ultra Low Volume (ULV) garante as condições de segurança para o utilizador profissional dos biocidas e respetiva exposição ao vírus para o cliente final, tanto em ambientes profissionais como nos seus lares.

A nebulização, ao ser efetuada por profissionais credenciados, poderá ser efetuada nos mais variados sectores, incluindo empresas, organizações, hotéis, alojamento local, prédios e casas, principalmente com a retoma do sector turístico, assim como em piscinas e aquários, sistemas de ar condicionado e condutas de transporte, paredes e pavimentos e ainda fossas sépticas e águas residuais.

Os códigos de atividade económica do Grupo Extermínio, cumulativamente com certificações portuguesas e europeias, permitem-nos executar e certificar os serviços de desinfeção em controlo virológico, os quais já fazem parte dos nossos procedimentos há mais de 20 anos. Saiba mais AQUI. Aconselhamos fortemente a desinfeção com produtos desinfetantes adequados, complementados com a desinfeção ambiental do ar.

Fontes:

WHO (World Health Organization). 2020. Transmission of SARSCoV-2: implications for infection prevention precautions Scientific Brief 9 July 2020. COVID-19: Infection prevention and control / WASH[10 de junho 2020]. Disponível em: https://www.who.int/ publications/i/item/modes-of- transmission-of-virus-causing- covid-19-implications-for-ipc- precaution-recommendations

Van Doremalen, N. Bushmaker, T.; Morris, D.H. et al. 2020. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 382:1564-1567DOI: 10.1056/NEJMc2004973.