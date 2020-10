Polícia brasileira investiga assassínio de indígenas em reserva na Amazónia

A Polícia Federal do Brasil está a realizar hoje uma operação para investigar e capturar suspeitos acusados de matarem dois indígenas no território Yanomami, na Amazónia, crimes perpetrados em junho por mineradores ilegais que atuam na região.

A corporação explicou, em comunicado, que a operação Ábdito cumpre quatro mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital do estado brasileiro de Roraima, expedidos pela 1.ª Vara Federal de Roraima, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público Federal.

"Imediatamente após ciência das mortes, a Polícia Federal instaurou procedimento e realizou diligências na região do conflito, dentro da Terra Indígena Yanomami", disse a nota da autoridade policial.

"No local foram encontrados indícios de atividade de pesquisa para a mineração ilegal e de um acampamento utilizado pelos mineradores, bem como evidências das mortes, como cartuchos de espingardas deflagrados", acrescentou.

As investigações, iniciadas em junho, sugerem que um grupo de Yanomami estava a caçar numa região isolada de terras indígenas quando se deparou com mineradores armados, que abriram fogo contra os índios e deixaram dois deles mortos.

A polícia identificou a participação de pelo menos um homem nos acontecimentos e pediu a sua prisão preventiva, mas o suspeito encontra-se foragido da justiça.

A operação de hoje visa apurar a identidade e o paradeiro de outros supostos envolvidos no duplo homicídio, bem como desmantelar uma "rede de apoio" que estaria por trás tanto da ação dos garimpeiros ilegais da região quanto da fuga do suspeito já identificado.

A Terra Indígena Yanomami estende-se pelos estados amazónicos de Roraima e Amazonas, na fronteira com a Venezuela.

É o maior território indígena do Brasil com quase 10 milhões de hectares, e abriga oito etnias, entre elas os Yanomami e os Ye'kuana, além de outros povos até então não contactados pelo homem branco.

A presença de garimpeiros ilegais é frequente na região. Os invasores muitas vezes entram em conflito com os indígenas que habitam na área.

A organização Instituto Socioambiental do Brasil estima que cerca de 26.780 índios vivam na Terra Indígena Yanomami, presumindo-se que cerca de 20 mil garimpeiros ilegais se infiltrem na região em busca de ouro, diamantes e outros minerais preciosos.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).