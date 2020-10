Orquestra de Bandolins estreia-se em nova temporada às 21 horas

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) inicia esta quarta-feira, dia 28 de Outubro, a temporada artística 2020/2021 com um concerto, às 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Integrado nos Concertos Semanais da Orquestra de Bandolins da Madeira, este concerto propõe "uma interpretação única das grandes obras da literatura musical de compositores e criadores, como Kètèlbey, Vivaldi, Ponchieli, Strauss, entre outros, unindo o som dos bandolins de cada um dos executantes do elenco de músicos jovens e dedicados da Orquestra de Bandolins da Madeira".

Os bilhetes para este primeiro concerto da nova temporada podem ser adquiridos durante o dia do concerto ou online, em madeiramandolin.com, a um preço unitário de 10€(para residentes) e 20€ (para não residentes).

A nova temporada

A OBM apresenta-se para a sua nova Temporada Artística com “objectivos e compromissos conscientes”, através de uma “abordagem diferente”, causada pela situação pandémica, fazendo uma leitura e interpretação constante de todas as situações, refere a Associação Recreio Musical União da Mocidade, entidade gestora da OBM.

Nesta Temporada Artística, a OBM procurará manter a sua proposta artística diversificada, com programas de música clássica, adaptada ao bandolim.

A Orquestra será dirigida pelo Maestro André Martins.

Sobre a Orquestra de Bandolins da Madeira

A Orquestra de Bandolins da Madeira foi fundada a 18 de Fevereiro de 1913, na freguesia de São Roque (Funchal), com o objectivo conseguir envolver e cativar a juventude local para um projecto cultural e musical.

Composta por 30 músicos, com idades compreendidas entre os 13 e os 46 anos, a OBM é reconhecida como a Orquestra de Bandolins mais antiga e mais jovem da Europa devido à idade da fundação da mesma e as idades dos seus executantes. Uma distinção de relevância numa região de excelência no seio da comunidade europeia.

Anualmente, realiza cerca de quarenta concertos distribuídos pelas principais salas de espectáculos da Madeira. Os concertos são englobados nos programas de música clássica dos Concertos Semanais e dos Concertos Especiais, que têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos 25 anos. Actualmente, a Orquestra de Bandolins da Madeira já realizou cerca de 500 concertos, tanto em território nacional como internacional.

A primeira viagem internacional foi realizada em 1994, através da participação no V Festival Internacional de Orquestras 'FRANCISCO TÁRREGA' em Valência (Espanha). De destacar ainda as duas tours em Inglaterra em 2002 e 2009 passando por locais como The Playhouse Theatre (Weston Super Mare), Wells Cathedral (Wells), Salisbury Cathedral (Salibury), Portsmouth Cathedral (Portsmouth), St. Georges Chapel (Windsor), at St. Paul’s Church (London), Petersfield and Liss United Reformed Church, at Holy Trinity Huddersfield (Huddersfield), at The Grand Venue (Clitheroe), The Brangwyn (Swansea), Lichfield Garrick (Lichfield), The Forum (Bath) and St. George’s Church (Bristol). Além destas, foram ainda realizadas viagens à Áustria e França.

Dentro do território português, destaca-se, entre outras, as participações: em 2005, nas comemorações dos 500 Anos do Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa); em 2009, no 'Festival ao Largo' do Teatro Nacional São Carlos (Lisboa) com a participação do Maestro/Compositor Jorge Salgueiro e do Tenor Carlos Guilherme (o grande amigo da Orquestra); e em 2011 na celebração dos 30 Anos de carreira do Tenor Carlos Guilherme no Centro Cultural de Belém (Lisboa). Mais recentemente, em 2018, a Orquestra de Bandolins da Madeira participou no evento 'Tasting Madeira' no Parlamento Europeu (Bruxelas)

De destacar ainda no currículo da OBM, as mais variadas participações especiais de cantores e maestros de renome nos concertos, tais como: o tenor português Carlos Guilherme, a soprano Elizabete Matos, o maestro João Paulo Santos, a soprano Cláudia Sousa, o barítono João Merino, o fadista António Pinto Basto, a cantora Diana Quintal, a soprano Cláudia Sardinha, o maestro Armando Vidal, o cantor Telmo Miranda, a cantora Micaela Abreu, a cantora Vânia Fernandes e a cantora Madalena Vieira.

A Orquestra de Bandolins da Madeira® já editou 5 CDs, 2 DVDs e 1 Livro com CD e conta com duas galardoações: do Governo Regional da Madeira, a Medalha de Ouro, e da Presidência da República, o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.