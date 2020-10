França volta a bater recorde diário de mortes com 292 óbitos

A França registou 292 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa um novo recorde de óbitos desde abril passado, superando os 258 da véspera, indicaram hoje as autoridades sanitárias francesas.

No mesmo período, foram também contabilizados 33.417 novos casos do novo coronavírus, com o total acumulado a ficar a menos de 2.500 casos de ultrapassar os 1,2 milhões de infetados desde o início da pandemia.

O total acumulado de mortes ascende a 35.541.

Nos últimos sete dias, 14.110 infetados foram hospitalizados, estando 2.057 deles em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades sanitárias indicaram hoje que 96 dos 100 departamentos em que se divide administrativamente a França estão em situação de vulnerabilidade elevada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.