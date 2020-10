Região louva madeirense que vai ser distinguido pela rainha de Inglaterra

Uma nota da Direcção Regional das Comunidades Madeirenses dá conta de que Rui Abreu felicita o madeirense Maciel Vinagre “que será condecorado pela Rainha Isabel II, com a Medalha do império Britânico (British Empire Medal), por serviços prestados durante a pandemia de covid-19.”

“Maciel Vinagre de 45 anos, natural de São Vicente, trabalhador do Serviço Público Britânico, responsável da limpeza de dois hospitais públicos ingleses, demonstrou o que é estar na linha da frente de forma corajosa, solidária, abnegada e empreendedora.”

Na nota à comunicação social é dito que “é com muito orgulho” que a Madeira o “pela forma como se empenhou em conter o vírus em meio hospitalar, protegendo os doentes, médicos, enfermeiros e restantes funcionários.#

“Com elevado espírito cívico e com grande engenho, este madeirense introduziu métodos de limpeza que diminuíram a taxa de contágio e consequentemente reduziram a mortalidade associada ao vírus nestas duas unidades hospitalares.”

A distinção em Inglaterra, diz a Direcção Regional da Comunidades Madeirenses, “vem demonstrar, mais uma vez, o valor do trabalho e da dedicação que as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo colocam em todas as actividades em que estão envolvidas”.

“Manuel Vinagre demonstra a essência do Povo Madeirense: um Povo exemplar com elevado espírito cívico e social; um Povo que enfrenta as tempestades de cabeça erguida; um Povo que em momentos difíceis nunca baixa os braços e incentiva os demais a seguir em frente; um Povo que faz das adversidades oportunidades; um Povo que faz a diferença, onde quer que esteja.”

Em palavras atribuídas a Rui Abreu pela assessoria de comunicação é dito: “Reitero o nosso agradecimento, a este madeirense residente no Reino Unido que nestes tempos difíceis e de desafios inesperados, trabalha para poupar vidas. Só com pessoas como Manuel Vinagre sobreviveremos e venceremos esta batalha que continuamos a travar.”