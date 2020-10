Cláudia Monteiro de Aguiar insiste em testes na origem

“É fundamental que sejam aplicadas medidas sanitárias coordenadas entre os vários Estados-Membros, que gerem confiança, e é urgente a implementação de um protocolo de testagem, a nível europeu e internacional, para a realização de testes à partida, na origem, para deste modo evitar a quarentena, em especial nas zonas vermelhas, consideradas de alto risco”, afirmou a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, aquando da sua intervenção no 19.º Fórum do Turismo, organizado pela Presidência Alemã do Conselho, sobre as Perspetivas para o sector do Turismo – recuperação do sector e resiliência.

A eurodeputada lamenta que o Conselho Europeu “continue a ser pouco ambicioso na tomada de decisões e que a Comissão não tenha assumido a liderança de uma imposição de regime excepcional nesta matéria, dando azo a que os Estados Membros, neste particular, tomem medidas de forma unilateral”.

“A recuperação do turismo terá de contar com apoio financeiro directo para a indústria, sobretudo quando as perspectivas já são estimadas em alguns segmentos apenas a partir de 2023. É imperioso um plano de acção a curto prazo, porque este sector precisa de mais Europa para resolver um conjunto de problemas comuns no imediato, sendo que, não menos urgente, é a criação de um roteiro com medidas concretas para a denominada 'twining transition': digitalização e sustentabilidade dos destinos e das empresas”, frisou.