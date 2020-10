Isolamento motiva baixa de 2.800 pessoas na Região

A Segurança Social já gastou mais de um milhão de euros com trabalhadores que apresentam risco de contágio, pelo que se encontram de baixa. São cerca de 2.800 pessoas que tiveram de ficar em casa. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO e que pode ler na página 2.

Já a maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para a religião e para o facto da Igreja permanecer em silêncio. A defesa da união sexual feita pelo Papa Francisco não suscita comentários por parte da Diocese do Funchal. Por seu lado, a título pessoal o padre António Simões falou em “desilusão” e “divisão” num tema “contra-natura”. Saiba mais na página 23

Na nossa primeira página, destaque para o facto de que há mais pessoas com apoio do Banco Alimentar. Esta associação ajuda mais 678 carenciados e recebeu mais donativos, tendo já superado os totais de 2019. Os números podem ser conferidos na página 3.

No âmbito das iniciativas, saiba que Dolores Aveiro vai dar o seu testemunho no ‘Madeira 7 Talks’ Conheça os pormenores deste evento na página 30.

Por fim, destaque para a Bolsa Rubina Barros, que reúne cinco projectos na corrida para a 7.ª edição deste projecto que apoia a investigação no âmbito da luta contra o cancro. Esta é uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, numa parceria com o DIÁRIO e com a família da jovem Rubina Barros, que faleceu vítima de cancro, e que pode conhecer na nossa última página.

