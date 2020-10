Mecanismos legais de combate ao tráfico de droga devem ser revistos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira alertou, esta tarde, as entidades políticas para a necessidade urgente da revisão dos mecanismos legais de combate ao tráfico de estupefacientes.

José Manuel Rodrigues visitou hoje a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), no âmbito do projecto 'Parlamento mais Perto - Social'.

"Em Portugal, temos uma lei da droga com um anexo das drogas ilícitas, mas o problema é que, mais uma vez, o crime anda à frente da lei. Esse anexo não é suficiente, porque, semana a semana, vão surgindo novas substâncias.", disse José Manuel Rodrigues, defendendo que "deveria ser uma instituição de saúde pública a determinar, semanalmente, aquelas que são as drogas ilícitas, de modo a que o Ministério Público e os tribunais pudessem atuar mais eficazmente" nesta matéria. "Esta é uma prioridade das prioridades, nesta área das dependências.", vincou.

A consciencialização dos jovens para as graves repercussões que o consumo de drogas pode ter nas suas vidas é um dos objectivos primordiais da UCAD. As fragilidades de saúde e económico-sociais trazidas pela covid-19 também são foco da equipa liderada por Nélson Carvalho, designadamente através de uma Linha de Apoio Psicológico, que funciona todos os dias, entre as 9h00 e as 21 horas.

José Manuel Rodrigues foi recebido pelo diretor da UCAD, Nelson Carvalho, que deu a conhecer a sua equipa e as várias valências da instituição, que assume uma importante missão no combate a um dos principais flagelos da sociedade.