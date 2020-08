Madeira passa de taxa de desemprego mais baixa para segunda mais alta

A taxa de desemprego na Madeira aumentou 1,1 pontos percentuais em apenas um trimestre, registando-se como a única região do país (inclui Lisboa, Norte, Centro, Alentejo, Algarve e Açores) onde o desemprego aumentou entre o 1.º trimestre (5,6%) e o 2.º trimestre (6,7%).

Os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam um impacto profundo nos primeiros três meses de maior incidência da crise da pandemia da covid-19, uma vez que a Madeira passo de região com a taxa de desemprego mais baixa para a segunda com o percentual mais alto de pessoas activas sem trabalho.

No 1.º trimestre, a taxa de desemprego em Portugal era de 6,7%, mas agora baixou - poder-se-á dizer inesperadamente - para 5,6%, fruto das quebras registadas em todas as regiões, com destaque para o Alentejo, onde a taxa caiu para quase metade (era 6,4% e agora é de 3,3%) ou na vizinha região autónoma dos Açores, onde era de 7,2% e agora baixou para 4,9%.

Nota ainda para a taxa de desemprego no Algarve, que actualmente é de 7,4%, a mais alta do país, mas que no trimestre anterior era de 7,5% e que apesar da crise provocada pela covid-19, conseguiu também apresentar dados positivos.