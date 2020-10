As eleições directas para a Comissão Política Regional, Secretariado e Delegados ao 18º Congresso Regional do PSD-M realizam-se esta sexta-feira, entre as 17h30 e as 20h30, nas sedes do PSD/M, em cada freguesia.

Os resultados deste ato eleitoral serão divulgados, pelo PSD/Madeira, através de comunicado, por volta das 21 horas.