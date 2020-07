O antes e depois da casa do Rabaçal

A Casa do Rabaçal que outrora serviu para albergar os tenazes homens que esculpiram na rocha, em pleno século XIX, levadas como as 25 Fontes ou Risco, tornou-se hoje um ponto de paragem quase obrigatório para turistas e, ultimamente, para muitos madeirenses. Actualmente existe um 'novel' espaço turístico denominado por Rabaçal Nature Spot Cafe.

Este novo espaço conta um uma área de restauração, cafetaria e ainda alojamento.