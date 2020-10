Obras no Pavilhão do Funchal custam 242 mil euros e reduzem gastos com electricidade

O objectivo é voltar a dotar o Pavilhão do Funchal (da Escola Jaime Moniz) de condições para a prática desportiva e, por isso, as obras de beneficiação, no valor de 242 mil euros e que arrancaram em Agosto, prevêem várias alterações.

Como a substituição da cobertura por painéis com isolamento térmico, um sistema energético mais eficiente, e recuperação da estrutura. A empreitada, desencadeada pela Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas, através da PATRIRAM, prevê ainda que o novo revestimento seja impermeável e ofereça mais isolamento térmico. Além disso, serão instalados tubos solares na cobertura, permitindo a entrada de luz natural para reduzir os gastos de electricidade. Os caixilhos serão substituídos e os pavimentos das bancadas e paredes também serão pintados, revelou o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruras durante uma visita ao pavilhão, esta manhã.

"É um pavilhão com uma utilização intensiva no apoio à actividade escolar, bem como pelos clubes federados, e a sua utilização estava fortemente condicionada devido às infiltrações da chuva. Esta intervenção é extremamente necessária para dotar esta instalação de melhores condições", disse Pedro Fino, sublinhando que a empreitada cumpre "com o que está disposto no Programa de Governo: continuar a reabilitar e modernizar os equipamentos e infraestruturas desportivas e de educação, de modo a proporcionar a toda a comunidade escolar e aos clubes federados as melhores condições".