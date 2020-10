Peru com mais 47 mortes e 1.121 novos casos

O Peru registou 47 mortes por covid-19 e 1.121 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 879.876 infeções e 33.984 óbitos desde o início da pandemia, anunciaram hoje as autoridades peruanas.

Apesar de ser o nono país com mais casos de covid-19 e mortes, além do que tem a mais alta taxa de mortalidade do mundo, o Peru registou no último dia o número mais baixo de óbitos desde 26 de abril.

O número de casos ativos também desceu a fasquia dos 50 mil, tendo 796.719 pessoas recuperado da doença desde que o novo coronavírus chegou ao país, em março, segundo o Ministério da Saúde.

O primeiro-ministro peruano, Walter Martos, anunciou que o país deverá reabrir as atividades económicas que permanecem fechadas até final do ano, apontando que, sete meses após a pandemia ter chegado ao país, o número de mortes diárias diminuiu para entre 60 a 70.

Para Martos, que falava num encontro virtual com a Associação da Imprensa Estrangeira no Peru (APEP), "provavelmente haverá uma segunda vaga" da epidemia no país, defendendo no entanto que "não será tão drástica como na Europa".

O governante apontou que o número de pessoas imunes no Peru rondará 35% da população, enquanto que na Europa a percentagem não irá além de 5%, pelo que uma segunda vaga poderá ser menos dramática naquele país sul-americano, sustentou.

Atualmente, o Peru conta com 49.173 casos ativos, estando 5.656 pessoas hospitalizadas (1.092 das quais em unidades de cuidados intensivos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.