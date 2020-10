Sábado:

- A vacina está a chegar: 32 respostas sobre a nova cura"

- "Direito de Resposta: Faculdade de Direito de Lisboa esclarece concursos internos"

- "Reportagem: Infetados com covid apanhados na esplanada, às compras e a atender clientes"

- "Ana Gomes é quem tem mais património: As poupanças e os bens de cinco candidatos presenciais"

- "A vida de Joana Pais de Brito: A atriz que imita Cristina Ferreira como mais ninguém"

Visão

- "As vítimas para além da covid"

- "Justiça: As histórias das famílias a que retiraram os filhos em Inglaterra"

- "QAnon: A grande conspiração que divide ainda mais a América"

Correio da Manhã

- "Diretor do Sporting aterroriza ex-mulher: Miguel Albuquerque dirige as modalidades do clube"

- "Man. City-FC Porto (3-1): Maldição inglesa"

- "Liga Europa: Benfica na final é a ambição de Jorge Jesus"

- "Com AEK: SP Braga 'quer matar borrego'"

- "Pai de Rosa arguido por ajudar a plantar bala na casa da viúva"

- "Da câmara para agência: Governo promove chefe de gabinete de Medina"

- "Vídeo trama sargento apanhado a masturbar-se no posto da GNR"

- "Pandemia: Vírus já marou 906 idosos em lares"

- "Estoril: Bombeiros apagam fogo e deixam cadáver carbonizado"

- "Sentença: Nove anos de cadeia por deitar bebé no lixo"

- "Igreja Católica: Papa aceita união civil de gays"

Público

- "Linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai reduzir viagem para 01:15"

- "Açores: Candidato do PSD à presidência do governo regional investigado por insolvência culposa"

- "Casamento 'gay': Papa Francisco defende união civil, mas isso não significa alterar a doutrina"

- "Rio vota contra o OE porque o PS disse que não precisava do PSD"

- "[Jorge Torgal, do Conselho Nacional de Saúde Pública] 'Governo devia fazer plano não centrado na covid-19'"

- "As sondagens de 2016 nos EUA também vão a votos"

Jornal de Notícias

- "'Bazuca' de dois mil milhões para metros do Porto e de Lisboa"

- "Papa abre a porta a uniões civis de homossexuais"

- "Eutanásia: Referendo popular com chumbo à vista no parlamento"

- "Manchester City 3-1 F. C. Porto: A maldição inglesa"

- "Braga: DGS corta 2.300 adeptos"

- "Giro: João de rosa e Rúben de azul"

- "Região Norte é a que está mais próxima do limite de internamentos"

- "Porto: El Corte Inglês prepara investimento na Boavista"

- "Sentença: Nove anos por tentar matar bebé no ecoponto"

- "Nacional 2: 50 mil fizeram a estrada de lés a lés"

Jornal i

- "Papa aprova uniões civis de homossexuais: 'Esta foi uma chegada à Lua sexual dos homens e das mulheres' [Fundador da Opus Gay]"

- "Eutanásia: Deputados decidem hoje se há referendo"

- "Hospitais do Norte com mais pressão começam a ter de cancelar cirurgias"

- "O mistério das sementes asiáticas na caixa do correio"

- "Carrilho absolvido pela terceira vez de violência doméstica"

- "FML: Dependência do turismo afunda perspetivas para Portugal"

- "O livro sobre o terramoto que faz lembrar um policial"

- "Durante anos, Trump pagou mais impostos na China que nos EUA"

Negócios

- "Segunda vaga aumenta risco de recessão em 'w'"

- "PSD força aprovação do Orçamento à esquerda"

- "Sondagem: Maioria responsabiliza PS, Bloco e PCP se proposta for chumbada"

- "Agricultura: Nova área de regadio vai custar 400 milhões"

- "Constitucional: tribunal proíbe fim de rendas antigas por falta de resposta do inquilino"

- "Transportes: Metro admite receber 42 milhões por contrato de concessão"

- "Diogo Xavier da Cunha, managing partner da Miranda: Crise trará 'insolvências e aumento de litigiosidade"

A Bola

- "Man. City -- FC Porto (3-1): Vencidos, mas não convencidos: Dragão perde em Manchester por erros próprios e de arbitragem"

- "Lech Poznan-Benfica: O início da longa caminhada"

- "'Temos de mostrar que somos melhores', Jorge Jesus"

- "SC Braga-AEK: O regresso do público"

- "Sporting: Castigo não tira Rúben do banco"

- "Giro: 'As pernas estão a responder', João Almeida"

Record

- "Man. Cty-FC Porto 3-1): Pisão só do árbitro: Penálti inacreditável inclinou o campo em Manchester"

- "Lech Poznan-Benfica: Jorge Jesus já pensa em Gdansk: 'Queremos estar na final'"

- "Volta a Itália: Almeida de aço"

- "Sporting: Amorim livre nos Açores"

- "SP Braga-AEK Atenas: Carlos Carvalhal: 'Vencer é tudo'"

O Jogo

- "Dragão pisado: Golo estratosférico de Luís Díaz abriu o jogo, mas esbarrou no árbitro letão e no VAR holandês"

- "Lech Poznan-Benfica: Arranque a sonhar com a Champions"

- "Braga-AEK: Carvalhal faz mira ao borrego grego"

- "Sporting: Matheus renova, mas é mais caro"

- "Real Madrid-Schakhtar (2-3): Luís Castro castigou a falta de educação"

- "Volta a Itália: João Almeida sobreviveu à subida mais longa"