Protecção Civil adquire equipamento inovador para assegurar transporte de doentes com doença infecciosa

A Região Autónoma da Madeira passa a dispor de dois novos equipamentos inovadores para efectuar transporte de doentes com doença infecciosa, em segurança, nomeadamente a COVID-19.

A aquisição foi desencadeada pelo Governo Regional através do Serviço Regional de Protecção Civil, e teve como principal objectivo dotar a região com um equipamento altamente diferenciado ao nível do transporte de doentes com doença infecciosa.

A apresentação deste novo equipamento, cápsula BIO-BAG EBV – 30/40IN-CH, foi realizada hoje e contou com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

O governante destacou a importância desta aquisição inovadora resultante da política de investimento realizada pelo Governo Regional na área da protecção civil, contabilizada num valor superior a 22 milhões de euros, nos últimos cinco anos.

A Cápsula BIO-BAG EBV – 30/40IN-CH é um dispositivo móvel que permite o transporte seguro de pacientes infecto contaminados ou suspeitos de tal, em dois modos, pressão positiva ou negativa. Por um lado permite o transporte de doentes contaminados, até um local onde seja possível tratá-los em segurança, e por outro permite o transporte de pacientes imuno comprometidos, por forma a protegê-los do meio exterior.

O equipamento possui 3 pares de luvas integradas, ligadas à câmara através de anéis especiais. As luvas são altamente flexíveis, permitindo o contacto com o paciente de forma eficaz, mas segura.