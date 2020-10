A AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, apresentou esta tarde o livro e exposição ‘Coberturas de cabeça: Carapuças, Barretes, Chapéus, Lenços e Mantilhas’, na Galeria do Turismo, com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura.

Na ocasião, Eduardo Jesus fez questão de garantir o apoio do Governo Regional para as próximas publicações da AFERAM, sobretudo os próximos números dos 'Cadernos de Folclore' colecção da qual faz parte o livro hoje apresentado.

"Não vão ficar por aqui. Este é o segundo caderno. É importante que a colecção va crescendo e vá merecendo o respeito, o conhecimento, o apoio público e privado e o apoio público está garantido", disse o governante, enaltecendo o trabalho realizado e sublinhando que este é trabalho que é sobejamente importante na valorização e preservação da cultura regional. "Apenas o que é autenticamente nosso é que nos interessa", disse ainda.

Eduardo Jesus teceu vários elogios à AFERAM, afirmando que esta associação "tem mostrado ao longo da sua existência que está efectivamente ao serviço e pela cultura da Região".

"Não interessa só promover eventos, mas sim preservar a autenticidade da nossa cultura e se houve altura na nossa história em que foi fácil adulterar esse mesmo rigor, por razões de conveniência do momento, a verdade é que esta autenticidade é reclamada ao longo do tempo e é isso que estamos sempre à procura", referiu, acrescentando que essa preservação da autenticidade "só se consegue com grande rigor e isso tem a ver com o estudo, investigação, com a teimosia saudável de querer chegar à razão de existência e poder perpetuar, desta forma como estamos a ver hoje."

O secretário do Turismo e Cultura sublinhou ainda o "enorme contributo" dado pela AFERAM e seus 21 grupos associados para a cultura regional, agradecendo-o.