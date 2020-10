Cancelada cimeira informal em Berlim sobre relações com China

A cimeira extraordinária da UE sobre a China, que estava agendada para daqui a um mês em Berlim foi cancelada, anunciou hoje, em Bruxelas, a chanceler alemã, Angela Merkel.

"No contexto da atual pandemia, é evidente que não permitiríamos a realização da cimeira informal" que estava agendada para 16 de novembro, em Berlim no âmbito da presidência semestral alemã do Conselho da União Europeia (UE), disse a chanceler.

Falando em videoconferência de imprensa no final da reunião de dois dias do Conselho Europeu, Angela Merkel salientou que a decisão "é uma mensagem necessária".

A "cimeira informal" sobre as relações com a China, sem a presença de Pequim, foi anunciada em 02 de outubro, numa altura que a UE negoceia um novo acordo de investimento, que garanta acesso ao mercado chinês e a remoção das barreiras comerciais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.149 pessoas dos 95.902 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.