Augusta Aguiar inaugura Balcão do Cuidador Informal

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, inaugurou hoje o Balcão do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira.

O balcão tem como objectivo divulgar informação útil sobre o cuidador e a pessoa cuidada, os seus direitos e benefícios, medidas de apoio e serviços, bem como respostas disponíveis a vários níveis, tendo em vista proporcionar às pessoas envolvidas um maior conhecimento e apoio social.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, evidencia a importância da entrada em funcionamento do Balcão do Cuidador Informal, uma forma de contacto mais directo com o público-alvo.

“Os cuidadores informais são verdadeiros parceiros nos sectores da segurança social e da saúde e, por isso mesmo, o Governo Regional consagrou, como uma das suas prioridades fulcrais, a valorização e qualificação da sua acção. Além da recém-criada Comissão de Acompanhamento ao Cuidador Informal, este é mais um passo para melhor responder ao cuidador informal, de forma a que o cuidado prestado seja o mais informado e apoiado possível. Os cuidadores informais merecem toda a atenção do Governo Regional, pelo seu importante contributo para o apoio aos cidadãos, sobretudo dos que se encontram numa situação mais vulnerável", destaca.

Este posto de atendimento presencial funciona, a partir de hoje, no Instituto de Segurança Social da Madeira, entre as 09 horas e as 12h30 e as 14 horas e as 17 horas.