Um morto e 33 detidos em operação contra o contrabando na Venezuela

As autoridades venezuelanas detiveram 33 pessoas no Estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, durante uma operação contra o contrabando em que um produtor de gado foi morto.

“Esse senhor (a vítima) resistiu com armas às autoridades competentes, efectuando vários tiros à força pública” de segurança, disse o ministro de Agricultura Urbana e “protector” de Táchira, Freddy Bernal, algo que é desmentido pela família

Durante uma conferência de imprensa, Freddy Bernal, que também é deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) explicou a vítima matava mensalmente 800 vacas, das quais apenas 200 eram distribuídas localmente e o resto era usado para contrabando.

A vítima foi identificada como Carlos Manuel Tarazona, de 52 anos de idade e os familiares desmentem a versão oficial, que atribuem a uma execução, pela qual responsabilizam Freddy Bernal e o alcaide local Ángel Márquez.

A sobrinha do produtor de gado, Andrea Pinzón Tarazona, denunciou aos jornalistas que funcionários das Forças de Acções Especiais (FAES) venezuelanas chegaram ao matadouro e ameaçaram todos os presentes.

“Apontaram-nos com pistolas, tanto a trabalhadores como à mulher que estava com ele (a vítima), fizeram-nos subir para carrinhas e levaram-nos para La Veja (localidade vizinha) onde nos abandonaram. Quando regressámos os vizinhos disseram que tinham ouvido tiros dentro da fazendo”, explicou aos jornalistas.

No sítio, segundo as autoridades, foi encontrada uma arma de fogo tipo pistola calibre .38, sem número de série, três munições sem uso e duas usadas.

A Comissão de Política Interior da Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição detém a maioria) anunciou que iniciará uma investigação para determinar a veracidade dos factos.