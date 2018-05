Trump e May condenam “ataques provocatórios” contra Israel

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, condenaram hoje os “ataques provocatórios” que as forças iranianas na Síria efetuaram contra Israel, algo que é negado pelo governo de Teerão.

A Casa Branca informou hoje que ocorreu um telefonema entre Donald Trump e Theresa May, no qual ambos os líderes “condenaram os ataques provocatórios com mísseis do regime iraniano na Síria contra cidadãos israelitas”.

De acordo com o comunicado da Casa Branca, Trump e May falaram sobre qual a melhor forma de lidar com o “comportamento destabilizador” do Irão na região, enquanto os EUA apelaram a todas as nações para que que deixem claro que “as ações do regime iraniano representam uma séria ameaça à paz internacional e à estabilidade”.

Israel bombardeou na quinta-feira dezenas de alvos iranianos na Síria, em represália por um ataque, que atribuiu ao Irão, contra forças israelitas nos Montes Golã, território sírio ocupado por Israel.

O Estado hebreu, que continua oficialmente em estado de guerra com a Síria, afirma manter-se à margem do conflito no país, mas assegura que não permitirá que o Irão, que apoia militarmente o regime de Bashar al-Assad, use território sírio para o atacar.

Nos últimos meses, o exército israelita realizou dezenas de ataques contra posições do movimento xiita libanês Hezbollah e das forças iranianas na Síria.

O Irão ajuda militarmente o regime sírio de Bashar al-Assad na sua guerra contra os rebeldes e os ‘jihadistas’ do grupo extremista Estado Islâmico (EI).