A polícia brasileira apreendeu hoje duas toneladas de canábis no interior de um camião frigorífico na região de Piraí, a cerca de cem quilómetros do Rio de Janeiro, anunciaram as autoridades locais.

A polícia civil do Rio, que realizou a operação, confirmou em comunicado a apreensão de “cerca de duas toneladas” de canábis e de três armas. Um suspeito de 33 anos foi detido.

O Rio de Janeiro é uma das placas giratórias de droga no Brasil.