Mariano Rajoy expressa “solidariedade e afecto” para com povo cubano

O primeiro-ministro espanhol manifestou hoje “solidariedade e afeto” com o povo cubano e endereçou condolências aos familiares das vítimas do acidente com um avião da Companhia Cubana de Aviação, que transportava 104 passageiros e seis tripulantes.

Na sua conta na rede social Twitter, Mariano Rajoy escreveu esta noite: “Espanha envia ao povo cubano a sua solidariedade e afeto pelo trágico acidente aéreo que causou dezenas de mortos. Enviamos também as nossas condolências às famílias das vítimas”.

O acidente ocorreu quando um Boeing-737 alugado pela Companhia Cubana de Aviação à Companhia Mexicana Global Air, pouco depois de descolar do aeroporto José Martí, em Havana, rumo à cidade oriental de Holguin, se despenhou.

As autoridades cubanas, que ainda não precisaram a nacionalidade das vítimas, estão a analisar as causas do acidente. Três pessoas sobreviveram e encontram-se internadas em estado grave.

A bordo do aparelho, um Boeing 737, estavam 110 pessoas, entre passageiros e tripulantes, indicou, entretanto, a agência norte-americana Associated Press (AP). As informações iniciais sobre o acidente indicavam que a bordo do avião estavam 104 passageiros.

O avião envolvido no desastre pertencia à companhia mexicana Damojh, segundo a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada pela agência estatal Prensa Latina.

A tripulação do aparelho era constituída por estrangeiros, acrescentou a televisão estatal cubana, sem dar mais pormenores.

Em declarações no local do acidente, o Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, afirmou que o desastre teria causado um “número elevado” de vítimas.

“Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas”, disse Diaz-Canel, em declarações a alguns jornalistas presentes no local do acidente.