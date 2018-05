Dois turistas britânicos sequestrados na República Democrática do Congo

Dois turistas britânicos e um guarda congolês foram hoje sequestrados no Parque nacional de Virunga, República Democrática do Congo (RDCongo), numa acção armada em que morreu um outro guarda da reserva.

Os turistas foram atacados por rebeldes ainda não identificados no parque, famoso pelos seus gorilas e situado na província de Kivu do norte (noroeste do país), confirmou um porta-voz do Instituto Congolês para a Preservação da Natureza.

“De facto, dois turistas (...) foram sequestrados por elementos de grupos armados. No entanto não sabemos a sua nacionalidade, mas a informação que recebemos indica que são ingleses”, precisou.

O porta-voz do parque, Joël Wengumala, confirmou posteriormente a morte de um guarda e confirmou que os dois turistas são de nacionalidade britânica.

“Estamos em estreito contacto com as autoridades da RDCongo após um incidente que envolveu dois cidadãos britânicos. A nossa equipa está a fornecer apoio aos familiares”, indicou em Londres o Foreign Office.

Em 9 de Abril, pelo menos cinco guardas florestais e um condutor morreram numa emboscada em Virunga, confirmou o parque na ocasião, mas sem especificar a responsabilidade do ataque.

Nas margens do lago Kivu e do vulcão Nyiragongo, o Parque natural de Virugna estende-se em altitude por 7.800 quilómetros quadrados e serve de abrigo a espécies ameaçadas, como o gorila das montanhas.

A reserva estende-se através da província do Norte-Kivu, infestada de grupos armados congoleses e estrangeiros que também atuam no Ruanda ou Uganda.

A ONG britânica Global Witness afirmou que o Governo congolês admite desclassificar o Parque, actualmente património mundial da Unesco, para serem iniciadas explorações petrolíferas.