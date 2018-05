Avião que caiu em Cuba com 110 pessoas a bordo construído em 1979

As autoridades mexicanas anunciaram que o Boeing 737-201 que caiu hoje em Cuba, com 110 pessoas a bordo, foi construído em 1979, explicando que o avião foi alugado pela companhia estatal cubana.

Um comunicado do Departamento de Transportes do México salienta que o piloto era o capitão Jorge Luis Nunez Santos e o copiloto o primeiro oficial Miguel Angel Arreola Ramirez, acrescentando que as comissárias de bordo eram Maria Daniela Rios, Abigail Hernandez Garcia e Beatriz Limon, e que Marco Antonio Lopez Perez, da manutenção, também estava a bordo.

“O avião foi alugado pela transportadora estatal cubana”, explica, referindo que pertence à companhia mexicana Damojh, que também é conhecida por Global Air.

O avião despenhou-se momentos depois da descolagem do aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com 110 pessoas a bordo, 104 passageiros e seis membros da tripulação, informaram as autoridades no local.

“Quatro sobreviventes foram transportados para o hospital de Havana e três deles continuam vivos”, afirmou o diretor do hospital, Martinez Blanco, em declarações à televisão estatal de Cuba, com informações que estão em estado crítico.

As autoridades ainda não confirmaram oficialmente o número de vítimas mortais.

Os familiares das pessoas a bordo do avião estão a ser encaminhadas para uma zona privada do aeroporto em Havana, enquanto aguardam por informações.

“Existe um número elevado de pessoas que morreram. As coisas estão organizadas, as chamas foram apagadas e os restos mortais estão a ser identificados”, disse o Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, que está no local do acidente.