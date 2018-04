PS-M reflete sobre um novo modelo regional para a Educação

O PS-Madeira promoveu, hoje, a primeira de um conjunto de mesas temáticas sobre a Educação. O debate desta noite, que decorreu na sede do partido, foi subordinado ao tema “Repensar o Modelo do Sistema Educativo Regional”.

Rui Caetano, membro da direção do PS-M, explicou que o partido está a lançar estas mesas de debate para refletir sobre as questões ligadas ao setor. «Nós queremos refletir, de forma aprofundada, um novo modelo regional para a Educação. Queremos redefinir as escolas, redefinir as ideias e as propostas para que consigamos produzir um programa eleitoral que vá ao encontro das aspirações dos alunos, dos professores e da sociedade em geral», salientou.

Este responsável referiu ser fundamental «olhar para a Escola com uma outra visão, onde o centro são as aprendizagens, não apenas dos alunos, mas também dos professores e de toda a sociedade».

Sendo já conhecidos os problemas das escolas, Rui Caetano frisou que «o que nós queremos é pensar em propostas, em soluções e em alternativas para aquilo que já se faz hoje na escola e que nós consideramos que não é o mais eficiente». Daí a criação destas mesas de debate, para, de forma setorial, ouvir as pessoas que estão dia a dia nas escolas, que estudam e investigam as questões da Educação, para, depois, o PS-M, «dentro dos seus princípios e dos seus valores, mas de forma consensual, encontrar um programa que vá, na verdade, ao encontro de uma melhor Escola e de uma melhor aprendizagem para os alunos, mas também sem esquecer os professores».

O responsável esclareceu que há uma linha da qual o partido não abdica, que é a melhoria das aprendizagens, mas também a dignificação da classe docente. «Nós só conseguimos mudar uma escola se estivermos com os professores e não contra estes, se estivermos com os pais, com os encarregados de educação, com os alunos e não contra eles», vincou, rematando que o PS tem um pensamento diferente para a Escola e que vai construir propostas que apresentará posteriormente aos madeirenses.