Bom dia caro leitor. Na edição deste domingo do DIÁRIO fique a saber que a Madeira vai ter Internet mais rápida e barata. O novo cabo submarino entre a Região e o continente vai fazer com que haja uma redução de 200 euros na factura anual do serviço, maior qualidade e rapidez nas comunicações. O contrato de aquisição do cabo, no valor de 13,6 milhões, vai ser assinado quinta-feira pela Empresa de Electricidade da Madeira.

No cômputo político, damos-lhe conta de que a Região já enviou 65 deputados à República. Apenas onze mulheres passaram por São Bento, desde a Assembleia Constituinte até hoje. Nem todos com residiram, de facto, na Madeira.

“O não é sempre não”. A 1.ª ‘Conferência da Parentalidade: Pais à Madeira’, promovida pelo DIÁRIO, mobilizou inúmeras famílias em torno dos desafios que se colocam, actualmente, à educação dos filhos.

Em termos desportivos, o União da Madeira foi despromovido nos descontos. A formação insular vai assim disputar Campeonato de Portugal. Na força motriz, o Rali da Calheta acabou envolto em polémica.

Na grande entrevista deste domingo, o protagonista é o presidente do Nacional. Rui Alves anuncia a sua recandidatura a mais um mandato, afirmando que o futebol profissional deve ser entendido com um projecto regional, uma opção política de afirmação forte da Autonomia. Aos adversários lança algumas farpas.

