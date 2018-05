‘Lisbon Bar Show’ termina hoje com Rum da Madeira em destaque

O Rum da Madeira estará hoje em evidência em mais uma edição do Lisbon Bar Show através da realização de um masterclass, organizado pelo IVBAM e orientado pelo Global Rum Ambassador, Ian Burrell, que recentemente visitou a Região e os produtores de Rum da Madeira.

A expectativa em torno deste masterclass é enorme, uma vez que Ian Burrel goza de grande reputação internacional no sector do Rum e irá partilhar as suas experiências e conhecimentos do Rum da Madeira com todos os presentes no evento.

Neste Masterclass serão abordadas diversas temáticas sobre o Rum Agrícola da Madeira, nomeadamente um conjunto singular de factores que vão desde a geografia, a geologia, as condições climatéricas da Região, as variedades de cana-de-açúcar utilizadas na produção, o método de produção e envelhecimento e o know-how acumulado ao longo de séculos, para além de uma prova comentada de Rum da Madeira, com Rum das empresas presentes no evento: Engenhos do Norte e Engenho Novo da Madeira.

O Lisbon Bar Show, que decorre no Convento do Beato em Lisboa, até hoje, 15 de Maio, é o ‘meeting point’ para os especialistas de bar, e conta com a presença dos mais importantes bartenders a nível nacional e internacional, posicionando-se assim como uma plataforma de conhecimento e networking, através da qual fornecedores, marcas, pontos de venda, bartenders, especialistas ou o público em geral poderão ficar a par do que melhor se faz nesta área. Razões que tornam a presença do Rum da Madeira interessante e relevante neste evento.

A realização desta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.