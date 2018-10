O Madeira Andebol SAD em seniores femininos conta a partir desta semana com mais dois reforços, as madeirenses Margarida Temtem e Carolina Rodrigues, jovens que regressam à competição depois de concluída a universidade. Margarida Tentem é médica e anteriormente foi jogadora do Madeira SAD e CS Madeira. Carolina Rodrigues também passou pelo CS Madeira onde fez a sua formação.