Príncipe Carlos levará Megan Markle ao altar na cerimónia de casamento com Harry

O príncipe Carlos irá levar Megan Markle, noiva do seu filho mais novo, o príncipe Harry, ao altar na cerimónia do casamento real que se realiza no sábado em Windsor, anunciou hoje o Palácio de Kensington.

Num comunicado, o palácio divulgou que o futuro sogro de Megan Markle, o herdeiro do trono britânico, levaria a noiva ao altar na capela de St. George no sábado, em Windsor, no Reino Unido.

Carlos entrou em cena depois de o pai de Megan Markle ter adoecido a alguns dias do casamento, ficando impossibilitado de voar para o Reino Unido.

Megan Markle pediu, também num comunicado, que seja dado a Thomas Markle “o espaço que ele precisa para se concentrar na sua saúde”, havendo relatos que de que o pai da noiva passou por um procedimento cardíaco.

A nota do palácio referiu ainda que o príncipe Carlos “tem o prazer de poder receber Megan Markle na família real desta maneira”.

O príncipe Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, após o pai, o irmão, o príncipe William, e os sobrinhos George, Charlotte e Louis.