Prémios Acesso Cultura 2018 são hoje anunciados em Lisboa

Os Prémios Acesso Cultura 2018, que distinguem boas práticas na área da acessibilidade cultural, são hoje anunciados pela organização, numa cerimónia na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, a partir das 18:30. A Madeira está a concorrer indirectamente através da candidatura conjunta do Teatro Viriato e do Dançando com a Diferença/Viseu, projecto criado a partir do grupo de dança inclusiva nascido na ilha.

Organizados pela Acesso Cultura - Associação Cultural, criada em 2013, os prémios têm como objetivo distinguir entidades que apliquem boas práticas na área da acessibilidade cultural, tanto a nível físico, como social e intelectual.

A entrega dos galardões - aos quais concorreram este ano 27 entidades - acontece durante a Semana Acesso Cultura, que continua até domingo, abrindo ao público portas de instituições e promovendo debates nesta área, em vários pontos do país.

O júri dos prémios deste ano é composto por Cecília Folgado, na área da comunicação cultural, Diana Bastos Niepce, bailarina e coreógrafa, e Francisca Carneiro Fernandes, gestora cultural.

Ao longo dos anos, a Acesso Cultura tem vindo a promover várias iniciativas, desde inquéritos, formação e debates, às chamadas “Sessões Descontraídas”, sessões de teatro, dança, cinema ou outro tipo de oferta cultural, que decorrem numa atmosfera “com regras mais tolerantes” quanto “a movimento e barulho na plateia”, tendo em conta públicos com necessidades especiais.