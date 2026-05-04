Zelensky anuncia trégua em 06 de Maio e deixa prorrogação no lado de Moscovo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje uma trégua em 06 de maio, e deixou no lado de Moscovo a possibilidade de prorrogação, uma vez que o Kremlin deseja a cessação das hostilidades em 08 e 09 de maio.

"Até à data, não houve qualquer pedido oficial dirigido à Ucrânia relativamente ao formato da cessação das hostilidades que estão a ser discutidas nas redes sociais russas", frisou Zelensky numa mensagem publicada na rede social X.

"Nesse sentido, anunciamos um regime de cessar-fogo a partir das 00:00 da noite de 05 para 06 de maio", indicou ainda.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje um cessar-fogo unilateral na Ucrânia na sexta-feira e no sábado, por ocasião das comemorações da vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945.

Zelensky frisou que os ucranianos acreditam "que a vida humana tem um valor incomparavelmente superior a qualquer 'celebração' de aniversário".

"No tempo que resta até lá, é realista garantir que o cessar-fogo entra em vigor. Retribuiremos a partir desse ponto", apontou.

Zelensky defendeu ainda que "é hora de a liderança russa tomar medidas concretas para pôr fim à guerra, especialmente tendo em conta que o Ministério da Defesa russo acredita não poder realizar um desfile em Moscovo sem a cooperação da Ucrânia".

Moscovo manifestou a esperança de que Kiev seguisse o exemplo e respeitasse a cessação das hostilidades na sexta-feira e no sábado, dia em que está previsto ter lugar um desfile militar na Praça Vermelha.

O Ministério da Defesa alertou que, se a Ucrânia tentar travar a comemoração, "as Forças Armadas russas lançarão um ataque de retaliação em massa com mísseis contra o centro de Kiev".

Zelensky já tinha declarado na cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE) que a Rússia temia um ataque com drones no dia do desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo.

"A Rússia anunciou um desfile em Moscovo no dia 09 de maio sem equipamento militar. Se isso acontecer, será a primeira vez em muitos, muitos anos. Não têm recursos para equipamento militar e temem que os drones sobrevoem a Praça Vermelha", frisou o governante ucraniano.

O Presidente ucraniano fez estas declarações horas depois de um drone ucraniano ter embatido num edifício em Moscovo, localizado a cerca de dez quilómetros do Kremlin, como confirmou o presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin.

Putin e Zelensky já acordaram duas tréguas breves semelhantes em 2025.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991, na sequência da desagregação da antiga União Soviética. Kiev tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda pelo menos quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renuncie para sempre aderir à NATO.