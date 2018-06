Festas de São João no Porto Santo com muitas novidades

A Câmara Municipal do Porto Santo apresentou, hoje, oficialmente as Festas de Concelho – Festas de S. João 2018, na fonte de S. João, no centro da cidade.

Numa cerimónia simples mas com uma decoração a condizer, Idalino Vasconcelos começou por salientar que nestas festas “o tema central são os 600 anos e o título é “seis séculos de história do Porto Santo”.

Depois, o presidente da edilidade abordou as marchas, que são sempre o ponto forte destas festas. “As marchas, efectivamente, relatam cinco momentos na história da ilha. A marcha infantil traz o tema dos descobrimentos, a marcha Campo de Baixo, ‘O povoamento’, a marcha da cidade, o ‘Cristóvão Colombo’, marcha da Camacha, ‘A lenda do profeta’, e por fim, a ultima marcha Campo de Cima, ‘Formas de sobrevivência’.

As Festas de São Joãoo 2018 decorrem entre 20 a 25 de Junho. O autarca salientou que nesta edição tentou-se “uniformizar as barracas”, por isso faz-se “tudo na praça do barqueiro”.

Este ano as festas terão dois palcos, “um palco que vai animar as barracas de comes e bebes, o outro palco que será o principal, onde actuarão os artistas principais e também a discoteca, a partir da uma da madrugada”, salientou Idalino Vasconcelos.

A câmara municipal preocupou-se mais este ano na questão do ambiente e por isso, “decidimos forrar as barracas com canavieiras, uma vez que temos deste material, e porque não é uma altura boa para podar as palmeiras, penso que assim vai ficar mais bonito e ficará para os próximos anos”.

Idalino Vasconcelos revelou que incentivou “as pessoas que ficaram com as barracas a não usarem palhinhas nas bebidas, uma vez que são poluentes”.

Em colaboração com ARM, a CMPS vai disponibilizar para estes festejos, “diversos contentores para as garrafas, para papel, e ainda para outro lixo, de maneira a poder separar os mais diferentes tipos de lixo”.

Este ano, e pela primeira vez, Idalino Vasconcelos afirmou que existe “um plano de emergência em articulação coma Protecção Civil e também com a EMIR”.

De salientar que durante as festas do concelho do Porto Santo, haverá Ledwall, para a projecção dos jogos do Mundial de Futebol.

No campo desportivo, haverá jogos de futebol, basquete, golf e pesca, entre outras modalidades. No campo artístico haverá espaço para as actuações dos Anjos, Rouxinol Faduncho, Cristina Barbosa e também de artistas locais, como Joana Câmara, Sónia Soares ou os ‘Aosesses’.