Feira do Livro Francisco Álvares de Nóbrega arranca quarta-feira em Machico

A Câmara Municipal de Machico procedeu hoje à apresentação pública da VIII Edição da Feira do Livro Francisco Álvares de Nóbrega, que decorrerá entre os dias 3 e 6 de Maio, no Largo da Praça, em Machico.

A iniciativa insere-se política de acção cultural promovida por aquela autarquia, compreendendo um programa de actividades diverso.

Nos dias 3 e 4 de Maio, os eventos recairão essencialmente sobre o público infanto-juvenil sendo as escolas convidadas a se associarem às festividades.

No fim de semana as actividades serão vocacionadas para o público em geral. De destacar, nestes dias: a ‘Hora do Conto’ promovida pela contadora de histórias e promotora cultural, Leda Pestana, a actuação do grupo Charamelas da EB1/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa e o lançamento do livro ‘A Mara salva os Roazes’, da autoria da equipa dos serviços educativos do Museu da Baleia.

No dia 4 o enfoque vai para a apresentação do XII concurso literário Francisco Álvares de Nóbrega, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Machico, que visa incentivar a produção literária original no público infanto-juvenil e adulto.

Já no dia 5, paralelamente às horas do conto e aos workshops que serão dinamizadas, será apresentado o livro ‘Templo de Luz’, de Adelaide Freitas, e como ponto alto do dia haverá uma tertúlia de autores madeirenses (que contará com a presença de Natasha Silveira e Bruno Silveira, Valentina Ferreira e Joana Martins). A animação estará a cargo da Banda Municipal de Machico.

No último de dia de feira, o programa será mais preenchido, destacando-se dois grandes momentos: o lançamento do livro ‘Poemas Iguais aos dias desiguais’, da autoria do Padre José Martins Júnior e a conferência ‘600 anos de literatura’, por Luísa Paolinelli (docente da Universidade da Madeira), no âmbito das comemorações dos 600 anos dos descobrimentos da Madeira e Porto Santo.

A feira encerra com uma ‘Hora do Conto’, no Forte de Nossa Senho do Amparo.