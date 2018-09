Banda desenhada portuguesa sobre alterações climáticas nomeada para prémio internacional

Uma banda desenhada portuguesa sobre alterações climáticas, em que cientistas portugueses reais são personagens, está nomeada para um prémio internacional que distingue as melhores formas de comunicar temas científicos.

O prémio de 3.000 euros é co-patrocinado pelo Centro Europeu para as Alterações Climáticas e pelo Festival da Terra e “Reportagem Especial - Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal” é o único concorrente da Península Ibérica para uma votação que decorrerá também pela Internet.

O investigador Filipe Duarte Santos, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é um dos cientistas retratados na banda desenhada, em que uma equipa de jornalistas recorre a vários especialistas em alterações climáticas para fazer uma reportagem sobre o tema.

Criado no âmbito do ClimAdaPT.Local, projeto europeu para adaptação às alterações climáticas a nível local, o livro, que concorre ao prémio com 41 outras entradas, foi distribuído gratuitamente a alunos de escolas e está disponível na Internet em versão digital.

O argumento é de Bruno Pinto, também investigador de ciências marinhas, o desenho de Penim Loureiro e a cor de Quico Nogueira, que quiseram criar “uma ferramenta de comunicação de ciência sobre alterações climáticas acessível a todos”.