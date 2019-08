Zona Franca da Madeira a crescer chega à imprensa nacional

Investigação de Bruxelas não trava crescimento da Zona Franca da Madeira, escreve o Negócios, dando conta do aumento do número de empresas no último ano. A manchete do jornal é sobre os 4 milhões de malparado que a banca tem à venda. À venda estão também três centros comerciais Dolce Vita falidos.

Há bancos a negar empréstimos a estudantes em dificuldades. Segundo o Jornal Público, algumas instituições só estão a conceder a alunos com comprovada capacidade de pagamento, mesmo se tratando de uma linha de crédito especial, financiada por fundos europeus e em que o Estado é fiador, revela o jornal. O Governo foi apanhado de surpresa, acrescenta. A escritora Toni Morisson, que faleceu ontem, está na foto principal. Ainda uma chamada para a greve. Patrões recusam aumentos de 148% a motoristas. Marcelo deixa um aviso: ~”Não basta que os fins sejam legítimos”, disse o Presidente da República.

O JN dá destaque à luta da PSP contra o crime. Tarefas judiciais retiram tempo aos agentes para estar nas ruas. Os pedidos dos tribunais e trabalhos administrativos inundam as esquadras, escreve. Na foto, a meteorologia que também compromete o negócio de Verão. Ainda com direito a primeira, Trump e Xi Jinping em braço de ferro que está a “afundar” a economia. O presidente norte-americano aumentou as taxas alfandegárias, o chinês desvalorizou a moeda.

No Diário de Notícias de hoje, a greve dos motoristas de matérias perigosas. “Patrões, Governo e Marcelo tentam travar motoristas”, dizem as maiores do matutino. Cinco empresas pedem que greve seja considerada ilegal pelo Tribunal do Trabalho de Lisboa. A imagem ocupa meia página e reflecte os confrontos em Hong Kong.

O Correio da Manhã pega num caso de polícia. Traficante morto e queimado em Pedrogão. Euforia benfiquista enche Estádio da Luz no arranque da Liga, coloca em evidência também o jornal.

No i, o salário mínimo com as propostas dos vários partidos. Só o Livre defende 900 euros. O PCP quer 850. Proposta do Governo “é insuficiente”, escreve o jornal sobre a greve. Nas chamadas também o encerramento da base da Ryanair no Algarve em Janeiro e a morte de Toni Morrison.

Nos desportivos, uma roleta russa faz capa no jornal A Bola, com alusão ao jogo do FC Porto contra o Krasnodar e os milhões envolvidos. Também no jornal O Jogo, a declaração de Sérgio Conceição: “Temos obrigação de chegar à Champions”. Escreve ainda sobre o Tottenham interessado em Bruno Fernandes, tendo o Sporting tem até amanhã para decidir. “Euforia na Luz”, põe em título o Record. Os bilhetes para o jogo Benfica Paços de Ferreira estão esgotados. O jornal fala de recorde de assistência num jogo de estreia.