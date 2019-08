Universidade Aberta disponibiliza aos docentes Curso de Profissionalização em Serviço

A Universidade Aberta dispõe, no próximo ano lectivo de 2019-2020, de uma nova edição do Curso de Profissionalização em Serviço. (CPS), destinado a todos os docentes que ainda não conseguiram aceder a cursos de profissionalização anteriormente realizados.

Segundo nota da Universidade Aberta, as inscrições estão abertas aos docentes do ensino básico, particular e colaborativo, incluindo os das escolas privadas, bem como os docentes do ensino artístico especializado da música e da dança, das artes visuais e audiovisuais das escolas artísticas António Arroio e Soares dos Reis, da língua gestual portuguesa (LGP) que desempenhem funções em estabelecimentos de ensino. Ainda podem candidatar-se os docentes das escolas portuguesas no estrangeiro em exercício efectivo de funções docentes que perfaçam o tempo de serviço necessário para a sua frequência, isto é, que possuam cinco anos completos de serviço docente (1825 dias) até 31 de Agosto de 2019.

O CPS na Universidade Aberta funciona na modalidade de ensino à distância, daí ser necessário que os candidatos tenham acesso a computador com ligação à Internet e conhecimentos de informática na óptica do utilizador, incluindo de navegação na Internet.

Em termos de conteúdos e calendarização, o Curso distribui-se por dois semestres. No 1.º semestre serão leccionadas quatro Unidades Curriculares, de carácter transversal: Ética e Educação, Educação e Sociedade, Modelos de Avaliação da Aprendizagem de Alunos e Tecnologias Digitais na Educação.

No 2.º semestre, além de duas Unidades Curriculares transversais (Mediação e Gestão de Conflitos na Escola e Princípios de Didática), decorrerá também o Seminário de Prática Pedagógica, directamente relacionado com a área disciplinar específica de cada candidato.

O início das actividades lectivas está previsto para 7 de Outubro de 2019, sendo antecedido do Módulo de Ambientação Online que decorrerá entre 23 de Setembro e 4 de Outubro de 2019. As candidaturas decorrerão entre 26 de Agosto e 6 de Setembro, sendo feitas através de formulário a disponibilizar no Portal da Universidade Aberta no início do período de candidaturas, devendo até lá todos os potenciais candidatos recolher e agrupar toda a documentação necessária.