Tolentino de Mendonça e outros destaques nas capas da imprensa

Estas são as principais notícias do dia de hoje na imprensa nacional generalista, onde se destaca a unanimidade da chamada de capa à nomeação de José Tolentino de Mendonça a Cardeal da Igreja Católica, além dos jornais das especialidades económica e desportiva, onde se destaca como habitualmente o futebol do fim-de-semana.

Público:

- “Tolentino Mendonça: O poeta chegou a catedral”

- “Reator nuclear do país desmantelado em segredo”

- “Extrema-direita fica em segundo na Saxónia e em Brandeburgo”

- “Protestos causam o caos no aeroporto de Hong Kong”

- “Anti-gender: Como os movimentos contra a chamada ‘ideologia de género’ estão a crescer na Europa”

- “SNS fez mais cirurgias, mas por recorrer a privados”

- “Centeno manda fisco analisar 11 benefícios em vias de caducar”

Correio da Manhã:

- “Nas mãos das Forças Armadas: Última esperança para Ângelo”

- “SP Braga-Benfica (0-4): Campeão regressa nas asas de Pizzi”

- “FC Porto-V. Guimarães (3-0): Dragão avança com sinal vermelho”

- “Arguido ameaça juiz em tribunal”

- “Nomeado por Francisco: Tolentina Mendonça chega a cardeal”

- “Universitário mostra crianças em sites porno”

- “Lei de 2017 facilita: Dispara número de presos que cumprem penas em casa”

- “Mercado de trabalho: Estrangeiros ocupam 95% das vagas na restauração”

Jornal de Notícias:

- “Todos os dias quatro crianças são dadas como desaparecidas”

- “F.C Porto 3-0 V.Guimarães; Braga 0-4 Benfica: Até parece fácil”

- Afogamentos: Rapaz de 15 anos morre e triatleta procurado no Rio Minho”

- “Sinistralidade: Domingo trágico com quatro mortos nas estradas”

- “Vila Real: Esfaqueou mãe da filha em ataque de ciúmes”

- “Saúde: Nunca se esperou tanto tempo por cirurgia”

- “Matilde: Já há quem peça devolução de donativo”

- “Religião: Papa escolhe D.Tolentino para cardeal”

- “Sporting: encaixe de 20 milhões na venda de Raphinha ao Rennes”

- “Famalicão: Primeiro clube promovido a liderar à quarta ronda”

Jornal i:

- “Marcelo avisa que campanha de milhões pode cair mal”

- “Sabe quem são os sindicalistas que têm assento na Assembleia”

- “Relatório da ONU alerta para ‘eventos externos’”

- “Entrevista ao escritor Afonso Reis Cabral, trineto de Eça de Queiroz: ‘A comparação com o meu trisavô é estúpida’”

- “José Tolentino Mendonça é o sexto cardeal português do sec XXI”

- “Economista revela a pergunta que Centeno deveria ter feito”

- “Pedro da Silveira: A longa, triste e bela história de um poeta açoriano”

- “Penáltis: Jogos que ficam na história por causa da marca dos 11 metros”

- “Finanças pessoais: Truques simples para começar a poupar”

Negócios:

- “Trofa Saúde queixa-se de “conluio e trafulhice”

- “A economia portuguesa está numa redoma?”

- “Conheça as melhores ofertas dos bancos para comprar casa”

- “Parques eólicos crescem com tarifas de Galamba”

- “Ações: Bolsa de Lisboa vai passar a ter só 40 cotadas”

- “Europa Extrema-direita dispara mas falha vitória no Leste alemão”

- “Fisco: Bónus dos funcionários revistos até à primavera”

- “Setor automóvel: Acabaram as exceções para a norma ambiental”

- “Donald Trump: A escalada protecionista e a atitude crítica dos EUA face à ligação de Costa com a China ampliaram o seu poder sobre Portugal”

Record:

- “SP Braga-Benfica (0-4): Muito fácil: Águia passa teste da pedreira com goleada”

- “Encarnados não ganhavam por 4 em Braga na Liga desde 89”

- “FC Porto- V. Guimarães (3-0): Às costas de Marega”

- “Sporting: Fernando para o lugar de Raphinha”

- “P. Ferreira: Sai Filó, Pepa hipótese”

- “Espanha: Félix marca e lidera”

- “Brasil: Jesus dá lição a Scolari”

A Bola:

- “Quatro pedras no assunto: Água responde à derrota no clássico com regresso às 60 goladas”

- “FC Porto-Guimarães (3-0): Às costas de Marega”

- “Sporting: Raphinha no Rennes por Euro20 M”

- “Brasil: Maracanã rende-se a Jesus”

O Jogo:

- “FC Porto-V. Guimarães (3-0): Fórmula M: Marega bisou, Marçano fez o outro golo e a retomados dragões ganha força”

- “Braga-Benfica (0-4): Reação atómica”

- “Sporting: Raphinha no Rennesrende 20 MEuro”

- “Tondela-Santa Clara (0-0): malditos penális”

- “Paços de Ferreira: Filipe Rocha despedido”