Termina hoje prazo para entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado

O prazo para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 termina hoje, tendo já dado entrada sete centenas, quando faltam ainda conhecer as do PS, do PSD e do CDS-PP.

De acordo com a página da Assembleia da República consultada pela Lusa no domingo à noite, já foram entregues cerca de 700 propostas de alteração, sendo que BE, PCP e PAN entregaram mais de uma centena cada um.

PSD, CDS-PP e PS remeteram para hoje a entrega das suas propostas, sendo a maior incógnita a formulação dos sociais-democratas para a redução do IVA da electricidade.

O BE propõe a descida da taxa do IVA da electricidade e do gás natural de 23% para 13% a partir de julho, e que até ao final da legislatura seja atingida a taxa reduzida de 6%. Já o PCP pretende a redução imediata para 6% do IVA cobrado na electricidade, gás natural e gás engarrafado.

Até agora, o PSD apenas garantiu que irá propor a redução da taxa do IVA para a electricidade - já abandonou a do gás -, mas “sem desvirtuar” o orçamento ou comprometer as contas públicas.

A proposta do OE2020 aprovada na generalidade contém uma autorização legislativa no sentido de permitir ao Governo criar escalões de consumo de electricidade diferenciados, mas que está dependente de aprovação do Comité do IVA da Comissão Europeia.

Entre outras propostas apresentadas pelo BE, destacam-se as da área da saúde - que justificaram a abstenção na generalidade -, como o reforço de 180 milhões de euros para os meios complementares de diagnóstico ou a eliminação de taxas moderadoras nas consultas em cuidados de saúde primários.

A actualização dos escalões do IRS à taxa da inflação, a eliminação da isenção do IMI para os partidos, o fim do factor de sustentabilidade nas pensões, mais 150 milhões para o parque habitacional público ou a conclusão do programa de regularização de precários são outras propostas do BE.

O PCP pretende igualmente a actualização dos escalões do IRS à taxa da inflação e vai bater-se por um aumento extraordinário de dez euros em todas as pensões já em janeiro e pela reposição da idade legal da reforma nos 65 anos.

A criação de uma rede pública de creches, a distribuição de manuais escolares novos a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, pondo fim à obrigatoriedade da sua reutilização, e a eliminação de todas as Parcerias Público-Privadas são outras das propostas dos comunistas.

Já o PAN pretende ver consagrada a criação de uma estratégia nacional de bem-estar animal para animais de companhia e um investimento de cinco milhões de euros para acolhimento e esterilizações e, na área da educação, a criação de um orçamento participativo escolar.

“Os Verdes” propuseram, entre outras medidas, um reforço de mais de 400 contratações na conservação da natureza e florestas, passe social gratuito para os desempregados e apoios para a deslocação e deslocalização de professores.

O Chega submeteu entre as propostas de alteração a redução do IVA da electricidade para 6% e a recusa do aumento do IVA para a tauromaquia de 6% para 23%, prevista no Orçamento do Estado.

Entre as propostas da Iniciativa Liberal destaca-se o alargamento do SIGA SNS (Sistema Integrado de Gestão do Acesso no Serviço Nacional de Saúde) ao sector social e privado, com objectivo de reduzir as listas de espera, bem como a transição gradual para a taxa única de IRS de 15%, mantendo inicialmente um segundo escalão, e a redução de alguns dos benefícios fiscais dos partidos.

Já o Livre propõe a criação de um novo imposto sobre o tráfego aéreo, que financiaria um programa de investimento ferroviário, uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ao aeroporto do Montijo (ao qual o partido se opõe por completo), bem como o apoio jurídico e isenção de taxas para vítimas de violência doméstica, e o aumento de cerca de 120 psicólogos nos centros de saúde.

A proposta do OE2020 foi aprovada em 10 de Janeiro na generalidade (votos a favor dos deputados do PS, abstenções de BE, PCP, Verdes, PAN, Livre e três deputados do PSD da Madeira e contra de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal) e a votação final global do documento acontecerá em 06 de fevereiro.