Teia de corrupção que envolve políticos e IPO do Porto em destaque na imprensa nacional

A teia de corrupção que envolve o presidente do IPO do Porto e os autarcas de Santo Tirso e de Barcelos ecoa hoje em praticamente todos os jornais nacionais.

O Correio da Manhã diz que a PJ desmonta teia de corrupção sobre contratos milionários que envolvem cunhas de políticos. A investigação já deteve quatro pessoas e acusa a mulher do autarca de Santo Tirso de ganhar fortuna em negócios com IPO do Porto e com Câmara de Barcelos.

O Jornal de Notícias (JN) refere que a PJ acredita que Laranja Pontes mantinha cargo no IPO a troco de negócios com mulher de Joaquim Couto. Médico, empresária e líderes das Câmaras Municipais de Santo Tirso e de Barcelos detidos.

O mesmo assunto faz manchete no Jornal I. Autarca de Santo Tirso suspeito de corrupção para favorecer empresas da mulher e Presidente do IOP do Porto e autarca de Barcelos também são arguidos neste processo. Joaquim Couto, presidente da Câmara de Santo Tirso, e membro da comissão política nacional do PS, está a ser investigado por outros casos pela PJ e está no centro de um esquema de corrupção e favorecimento pessoal.

Outros assuntos marcam esta quinta-feira, 30 de Maio. Segundo o CM, os concertos de Ed Sheeran no Estádio da Luz financiam nova relva do estádio com 150 mil euros para relvado.

Há novas regras no Crédito à habitação que vai ter limite máximo de 30 anos.

O JN aborda o Rali de Portugal. Milhares vão seguir, ao longo de quatro dias, uma festa com pontos quentes no Norte e Centro do país. Saiba ainda que Joe Berardo ameaça processar deputados, Juízes vão ganhar mais do que líder do governo, falta de meios do INEM obriga a transferir socorro e licença para usar máquina na luta contra o cancro demorou um ano.

No Jornal Público, destaque para a Lei de bases da saúde em risco. O jornal escreve que o Governo está nas mãos do PSD porque a aprovação da lei de Bases da Saúde apresentada pelo Governo depende dos votos do PSD, já que o BE deverá votar contra e apenas estão garantidos os votos do PCP.

Na habitação, a pressão imobiliária ameaça expulsar moradores do Porto. Na Liga Europa, Chelsea conquistou o sexto título europeu.

O Diário de Notícias destaca o acordo histórico entre Forças Armadas e Segurança Interna. pela primeira vez, os militares vão poder integrar patrulhas policiais em caso de ameaças graves à segurança.