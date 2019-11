Sociedade Ponto Verde e Delta Cafés lançam edição de pacotes de açúcar sobre reciclagem

A Sociedade Ponto Verde (SPV) e a Delta Cafés acabam de lançar uma edição coleccionável de pacotes de açúcar, adicionando aos tradicionais provérbios portugueses, conteúdos dedicados à reciclagem e aos seus benefícios.

Através de mensagens simples e divertidas, a colecção de ‘Provérbios Reciclados’ pretende incentivar os portugueses a passar da teoria à prática, no que se refere à separação de resíduos de embalagens.

‘Diz-me se reciclas, dir-te-ei quem és’, ‘Amigos, amigos, reciclagem à parte’ e ‘Não há dois ecopontos, sem três’ são alguns dos 20 provérbios populares reformulados pela SPV com a Delta Cafés, que vêm assim “tornar a reciclagem num acto ainda mais doce e um importante passo em prol do ambiente e da sustentabilidade”, refere nota da Sociedade Ponto Verde.

Além dos conteúdos, os pacotes de açúcar são também decorados com motivos que unem a Portugalidade ao tema da reciclagem, com os tradicionais azulejos pintados com as três cores da separação selectiva – azul, verde e amarelo – e a serem reinventados com ícones que remetem para diferentes tipos de embalagens.