“Só os professores tiraram o Governo do sério nesta legislatura”

O secretário-geral da Fenprof acredita que não haverá maioria absoluta nas legislativas, acha que o resultado socialista nas europeias não foi “uma grande vitória” e, avaliando a legislatura, diz que só os professores “tiraram o Governo do sério”.

“Os professores, diria assim, foram os únicos que tiraram o Governo do sério. Às vezes as pessoas podem não se aperceber disso”, disse à Lusa o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

Em entrevista à Lusa, o secretário-geral da Fenprof, que se prepara para ser eleito pela última vez para o cargo, antecipa o congresso de sexta-feira e sábado, onde os professores, reunidos em Lisboa, vão fazer uma avaliação da legislatura e definir os próximos passos de uma luta que ainda não deram por perdida: a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado.

Mário Nogueira disse que só os professores levaram o Governo a colocar a hipótese de demissão, “um Governo que não se demitiu com desgraças que aconteceram ao longo de quatro anos”, mas que admitiu fazê-lo se o tempo de serviço dos docentes fosse todo contado.

O líder sindical apontou pressões do lado do Governo, mas também “os recados” da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao longo do processo negocial do tempo de serviço para afirmar que “o adversário é fortíssimo”.

“Não é isso que nos leva a desanimar, pelo contrário, tem é que nos dar mais força. Se o adversário é fortíssimo, vamos lá tomar vitaminas”, disse.

Mário Nogueira entende que o Ministério da Educação é, neste momento, “uma inexistência”, a relação institucional “é praticamente nula” e o ministro da tutela, Tiago Brandão Rodrigues, “foi essencialmente um representante das Finanças na Educação”.

Já em relação ao executivo, o secretário-geral da Fenprof entende que a legislatura serviu para “isolar o Governo” na questão do tempo de serviço, uma vez que todos os partidos se mostraram favoráveis à contagem integral -- ainda que depois o parlamento tenha negado esse objetivo -- e será já neste congresso que os professores começam a definir a continuidade da luta, que, tendo em conta as últimas sondagens, pode vir a ter os mesmos interlocutores e uma correção de forças diferente no parlamento, com o PS mais próximo da maioria absoluta.

“As sondagens são sondagens. Vamos ver. Acho que vai ficar muito longe da maioria absoluta”, disse Mário Nogueira, que questionado se uma maioria absoluta do PS seria o pior que podia acontecer aos professores respondeu que “seria sempre mau uma maioria absoluta fosse de quem fosse, do PS ou do PSD”.

O líder da Fenprof entende que depois de o PS ter colocado as últimas eleições europeias como um momento de avaliação ao Governo os socialistas não têm muito para celebrar.

“Não sei se o PS teve assim uma vitória, porque para um partido que anseia ter maioria absoluta e acaba com 33%, convenhamos que está um bocadinho longe do seu objetivo”, disse.

Mário Nogueira acha que o PS perdeu os professores, mas admite que tenha ganho votos junto da opinião pública “que achou muito bem o que fez” em relação à contagem do tempo de serviço e que motivou uma ameaça de demissão do executivo.

Já em relação à direita, acha que PSD e CDS-PP perderam a opinião pública ao apoiar as reivindicações dos professores num primeiro momento, e perderam depois os professores ao recuarem e que foi essa “grande derrota da direita” que deu aos socialistas a vitória que deixou longe o segundo partido mais votado, mas que ficou também longe da maioria absoluta.

As eleições contaram com um protesto ‘sui generis’ dos professores nas urnas, segundo Mário Nogueira, que se mostrou surpreendido, desde logo por não ter havido campanha ou apelos nesse sentido e porque entende que não é essa “a solução”.

“Surpreendentemente, viemos a saber que nas recentes eleições para o Parlamento Europeu em todo o país há milhares de votos anulados com “nove, quatro, dois”. Em todas as mesas de voto, quase, isso foi assinalado. Há secções de voto onde houve centenas de votos e não houve nenhuma campanha a dizer “façam assim ou façam de outra forma”, porque, enfim, a anulação de um voto, isso, em nossa opinião, nunca é uma coisa boa, Mas mostra bem a indignação e a revolta de muitos colegas que já vai a ponto de se deslocarem até a mesa para assinalar isso, “nove, quatro, dois”, como quem diz, ‘eu exijo’”, contou.

Em jeito de alerta para as eleições, lembrou que o PS “já perdeu uma maioria absoluta em tempos idos, em 2009, segundo se diz também pelo confronto que fez com os professores”, e garantiu que os professores vão estar na campanha, que “será um momento” para exigir compromissos aos partidos, mas evitando colocar-lhes questões “muito redondas, que depois as respostas não servem para coisa nenhuma”.

“Iremos colocar questões muito concretas sobre medidas muito concretas que devem ser tomadas. Iremos divulgar aos professores as respostas que esperamos que sejam claras e inequívocas e objetivas”, disse, reforçando ainda que continua na agenda uma grande manifestação nacional de professores a 05 de outubro, véspera de legislativas e dia Mundial do Professor.