Sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter sentido no Faial, Pico e São Jorge

Um sismo magnitude 4,2 na escala de Richter foi sentido na madrugada de hoje nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge, nos Açores, divulgou a Proteção Civil.

Segundo um comunicado da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o sismo, sentido às 04:36 de hoje, teve o epicentro a cerca de 30 quilómetros a Oeste da freguesia do Capelo (Horta), na ilha do Faial.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o tremor de terra foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia do Capelo e em Castelo Branco, Feteira, Praia do Norte e Cedros, no concelho da Horta.

Foi ainda sentido com intensidade IV nas freguesias do Salão, Praia do Almoxarife e Flamengos, e com intensidade III/IV nas freguesias da Ribeirinha, Conceição, Matriz e Angústias, sempre no concelho da Horta.

Na ilha do Pico, o sismo foi sentido com intensidade III/IV nas freguesias de Candelária (Madalena), Santa Luzía e São Roque do Pico, e na ilha de São Jorge foi sentido com intensidade III na freguesia de Velas (Velas).

Na segunda-feira, já tinha sido registado um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter, com epicentro a 32 quilómetros a oeste/noroeste da freguesia do Capelo.

Na semana passada, a ilha do Faial sentiu sismos com magnitudes de 3,4 (quinta-feira), 3,9 (quarta-feira) e 4,4 (terça-feira), segundo a escala de Richter, e na noite de domingo foram registados tremores de terra de magnitude 3,5 e 3,6, na mesma ilha.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Na semana passada, o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) disse à Lusa que o Faial estava a registar um ligeiro aumento da atividade sísmica, com todos os eventos com epicentro no mar.

“É uma das muitas zonas sismogénicas do arquipélago e desde o dia 03 de novembro (domingo), sensivelmente desde as 16:00, que se registou um ligeiro incremento da atividade sísmica nesta zona sismogénica, localizada a oeste do Faial, com uma distância entre os 25 e os 35 quilómetros da ilha”, explicou Rui Marques.