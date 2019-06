Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visita a Venezuela na próxima semana

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas irá visitar a comunidade portuguesa na Venezuela entre segunda e quarta-feira da próxima semana, estando prevista a participação numa recepção que assinala o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Durante os três dias em território venezuelano, José Luís Carneiro deverá deslocar-se a Caracas, Valencia e Maracay.

Na segunda-feira, dia 17, durante a recepção à comunidade portuguesa por ocasião do Dia de Portugal, na residência oficial do embaixador português, em Caracas, o jornalista Felipe Gouveia, correspondente da agência Lusa, o padre Alexandre de Sousa e o jornal da comunidade Correio da Venezuela serão distinguidos com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas.

Esta será a sexta deslocação de José Luís Carneiro ao país, sendo que cinco das anteriores incluíram contacto directo com a comunidade e a mais recente, em maio, aconteceu no âmbito de uma missão do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela.

José Luís Carneiro vai visitar clínicas e associações de prestação de serviços médicos à comunidade portuguesa, uma iniciativa implementada pelo movimento associativo luso-venezuelano que conta com o apoio financeiro do Estado português.

O governante reunir-se-á também com cônsules honorários, conselheiros das comunidades e dirigentes associativos de Caracas e Valência, localidades cujos serviços consulares deverão ser visitados pelo secretário de Estado.

Segundo dados do Governo, estão registados nos consulados da Venezuela cerca de 180.000 portugueses, mas estima-se que o total de portugueses e lusodescendentes no país possa ultrapassar os 300 mil.

A Venezuela atravessa uma grave crise económica e social, encontrando-se num impasse político desde janeiro deste ano, quando Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se autoproclamou Presidente interino, alegando falta de legitimidade de Nicolás Maduro, reeleito em 2017.

Segundo o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), mais de quatro milhões de pessoas já saíram da Venezuela desde 2015, tendo um milhão destes abandonado o país desde novembro.