Ronaldo emocionado na capa do Correio da Manhã

“Ronaldo chora para o Mundo”, diz o título da imagem maior da edição de hoje do Correio da Manhã, onde o futebolista português enxuga as lágrimas numa entrevista dada ao programa ‘Good Morning Britain’, depois de ver imagens inéditas do pai, que morreu em 2005. Na entrevista, o futebolista falou também do caso de Mayorga, da relação com o pai, e que vai casar, cumprindo o sonho da mãe, adianta o jornal. A manchete é sobre os combustíveis, cujo preço está em risco de disparar. A subida pode chegar aos 13 cêntimos por litro, depois dos ataques com drones à Arábia Saudita.

O JN chama para principal as novas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica que foram entregues em Abril. Das duas dezenas, nove estão inoperacionais. Segundo o matutino, há sirenes e equipamentos que se desligam em plena emergência médica. Na fotografia maior, Rio e Costa num aperto de mão. “Rui ataca com contas, Costa defende-se com números”, diz o título sobre o debate entre o líder do PSD e o do PS. O aumento do preço dos combustíveis merece pequena chamada neste jornal, que revela ainda que a falta de funcionários é o principal problema no arranque do ano lectivo.

O Público noticia que a subida das rendas tem levado ao incumprimento das famílias no crédito ao consumo, com mais pedidos de ajuda e “infedilidade financeira” a disparar. Neste jornal, também Rui e Costa, com a referência de que chocam na Justiça. Na primeira chamada para a pré-publicação das memórias de Edward Snowden.

No cabeçalho do Diário de Notícias está Gaspar Varela, o “Menino-prodígio que acompanha Madonna”. Na foto, novamente Costa e Rio e a análise ao debate de ontem. A manchete é para os médicos de família. Apesar da entrada de 1.800 que nos próximos quatro anos, que estão a acabar a especialização, 2.000 estarão em condições de se reformar. A questão do petróleo e do livro de Snowden marcam presença na capa.

Rio e Costa têm direito a mancha maior no i. “Rio combativo não abala Costa”. Tensão na RTP por regresso do programa ‘Sexta às 9’, de Sandra Felgueiras, é outra das maiores do jornal. A rentrée tem sido adiada desde 20 de Agosto. Cintra Torres acusa Maria Flor Pedroso de suspender o programa por incomodar o poder. A direcção de informação desmente. Milionária de Abu Dhabi espera há dois anos por um visto Gold, destaca ainda o i, que dá espaço de capa ao Turismo, seguro por brasileiros, chineses e americanos.

Admirável mundo novo, escreve A Bola, sobre a estreia de Lage e de vários jogadores na Liga dos Campeões, hoje com o Benfica a defrontar o Leipzig. O Record chama para primeira também o jogo pelas 20 horas escrevendo “Lage vai mexer”. O Jogo veste-se de azul e fala do “projecto inacabado” Nakajima.