Proposta de mais férias na Visão

“Porque devíamos ter mais férias” é o tema desta semana da Revista Visão, que explica as vantagens para a saúde, para a economia e para a felicidade. O Alentejo pega nos “lugares mágicos” numa viagem de autocaravana pela Costa Vicentina, revela os tesouros dos portinhos de pesca da zambujeira e Milfontes e traça um roteiro pelos restaurantes de Porto Covo à Azenha do Mar.

Na imprensa diária os números preocupantes da educação. O país perde 427 mil alunos, contabilizou o Correio da Manhã, hoje a dar destaque ainda a um crime de violência doméstica. Cria também uma chamada para o caso de Joe Berardo “Aperta-se o cerco”, escreve o jornal, acrescentando que os cobradores procuram fortuna do empresário madeirense.

No Diário de Notícias, Camané senta-se à janela para declarar “Não quero ouvir o Mick Jagger a cantar o Malhão ou Bob Dylan o Eu tenho dois amores”. A manchete é a de que só há mil professores com menos de 30 anos no sistema. No início do século eram 30 mil. E acrescenta que as escolas portuguesas perderam cerca de 250 mil alunos desde o ano 2000, mas a variação negativa de professores do 2.º Ciclo até ao Secundário foi superior à diminuição de crianças.

No JN, as autoridades travam 253 milhões de dinheiro sujo. Segundo o jornal, a circulação de capital de origem duvidosa aumentou exponencialmente no ano passado. Provém de fraude fiscal, burlas, tráfico de droga ou financiamento ao terrorismo. Na foto principal, Artur Neves. O Ministério Público admite destituir o secretário de Estado da Protecção Civil por causa dos contratos do filho com o Governo. Comissão quer mudança constitucional para facilitar ‘sim’ à regionalização, lemos ainda nas maiores.

No Público a notícia principal de hoje é a de que os “Médicos não se responsabilizam por falhas em maternidades”. São metade dos obstetras do Hospital Santa Maria e pelo menos um do Amadora-Sintra que pediram escusa de responsabilidade em caso de complicações com grávidas e bebés. Berardo está também neste matutino. “Caixa alertou o Governo em 2016 que protocolo com Berardo fragilizava banco”. Cartel dos seguros punido com multa recorde de 54 milhões por concertação de preços é também notícia com direito a primeira página.

No i, os polémicos contratos à luz da interpretação do constitucionalista Jorge Miranda, que fala em “desvio”. Em grande a saída de Manuel Salgado da Câmara de Lisboa. “O homem que transformou Lisboa sai sem sair”, pois mantém-se como presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana. O jornal apresenta os projectos mais polémicos do vereador. Sobre Berardo e o aresto, cita: “Andam loucos”.

No Porto, Tomás recusou o Barça. É o segundo clube que propôs bater a cláusula do lateral-direito, escreve O Jogo. A Bola garante que Rúben não sai do Benfica e o Record diz que Gulácsi está na mira deste clube. É um guarda-redes húngaro de 29 anos, actualmente a defender as redes do RB Leipzig.