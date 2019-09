Presidente da República felicita D. José Tolentino de Mendonça

O presidente da República Portuguesa saudou hoje o anúncio da criação de D. José Tolentino Mendonça como cardeal, falando numa “personalidade ímpar” da Igreja e da sociedade.

Em declarações à Ecclesia, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta “o mais profundo júbilo pela elevação do Senhor Dom José Tolentino de Mendonça ao Cardinalato, traduzindo o reconhecimento de uma personalidade ímpar, assim como da presença da Igreja Católica na nossa sociedade, o que muito prestigia Portugal”, refere uma nota divulgada pela Presidência da República.

O Papa anunciou hoje, ao meio-dia de Roma (menos uma em Lisboa), a decisão de convocar um Consistório para a criação de 13 cardeais, a 5 de outubro, entre eles o arquivista e bibliotecário da Santa Sé, D. José Tolentino Mendonça.

Na sua reacção, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a “excecional relevância do novo cardeal como filósofo, pensador, escritor, professor e humanista” e recorda que o havia convidado para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2020, que vão decorrer na Madeira e na África do Sul.

“O Chefe de Estado tenciona estar presente na cerimónias de imposição do barrete cardinalício”, conclui o comunicado oficial.

D. José Tolentino Mendonça nasceu em 1965 na localidade de Machico, no Arquipélago da Madeira, foi ordenado padre em 1990 e bispo no dia 28 de julho de 2018, no Mosteiro dos Jerónimos, quando completava 28 anos de sacerdócio, recebendo simbolicamente a sede episcopal de Suava, no norte de África.

O arcebispo e poeta madeirense é doutorado em Teologia Bíblica, foi vice-reitor da UCP e, em fevereiro de 2018, orientou o retiro de Quaresma do Papa Francisco e seus mais diretos colaboradores, em Ariccia, localidade nos arredores de Roma.

Biblista, investigador, poeta e ensaísta, Tolentino Mendonça foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República em 2015.

Assumiu o cargo de bibliotecário e arquivista da Santa Sé no dia 1 de setembro de 2018.