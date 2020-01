Portugal lamenta mortes causadas por chuvas na Indonésia e incêndios na Austrália

O Governo português lamentou hoje, dia 2 de Janeiro, a morte de pelo menos 30 pessoas causadas pelas chuvas intensas na Indonésia, divulgou num comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). O executivo lamentou igualmente as mortes ocorridas e os danos materiais devido aos violentos incêndios que atingem a Austrália,

“O Governo português lamenta profundamente a perda de vidas humanas, o sofrimento e os avultados prejuízos materiais causados pelas chuvas particularmente intensas na Indonésia, sobretudo na região da capital, Jacarta, que provocaram o transbordo de rios e o aluimento de terras”, indicou a nota do MNE.

De acordo com o comunicado, “o Governo português apresenta sentidas condolências ao Governo e ao povo indonésios, bem como aos familiares das vítimas, fazendo votos de rápida recuperação dos feridos e que as pessoas afectadas pelas cheias e pelas derrocadas possam retomar as suas vidas, com a brevidade possível”.

“Portugal reitera o seu compromisso, ao nível global, em contribuir activamente para a promoção de medidas que reduzam o impacto das alterações climáticas e promovam a protecção do ambiente”, refere ainda a nota do MNE.

As inundações que atingiram a capital da Indonésia, Jacarta, na véspera do Ano Novo provocaram pelo menos 30 mortos.

Já a Austrália declarou hoje estado de emergência, com duração de sete dias para permitir a retirada forçada de moradores dos estados mais devastados pelos incêndios a partir de sexta-feira. Vários incêndios descontrolados devastaram o sudeste do país na véspera do Ano Novo, matando oito pessoas e tornando-se no dia mais mortífero desde o início da temporada de incêndios, em Setembro.

“O Governo português lamenta profundamente as perdas de vidas humanas e os avultados danos materiais causados pelos numerosos e violentos incêndios que têm assolado na Austrália, num contexto de aumento global de fenómenos climatéricos extremos”, refere a nota divulgada pelo MNE.

No comunicado, “o Governo português apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e expressa a sua profunda solidariedade para com o povo e o Governo da Austrália, desejando que este difícil período seja brevemente superado e que, nas áreas mais afectadas, a vida retorne à normalidade”.

Desde Setembro, os incêndios na Austrália já provocaram a morte de pelo menos 18 pessoas, mas o balanço poderá subir, já que as autoridades de Victoria avisaram hoje que há 17 pessoas desaparecidas naquele estado.